De gevolgen van een ramp zie je pas echt van een afstand

Bij een watersnood als die van afgelopen maand kan het lastig zijn om de economische schade ter plaatse te bestuderen; op de grond ontbreekt het overzicht. Satellieten kunnen daarbij helpen. Samen met Wageningen University and Research en wateradviesbureau Nelen en Schuurmans keek NRC wat satellietbeelden onthullen over de economische gevolgen.

De eerste kaart. De rechthoek is het gebied van de tweede kaart, hieronder.

Een eerste kaart laat zien welke gebieden overstroomd zijn. Die kaart is gebaseerd op beelden van 9 juli (voor de extreme regenval) en 18 juli (erna). De gegevens komen van radarsatellieten. Die zenden radiogolven naar de grond en meten vervolgens hoeveel golven de grond terugkaatst. Hoe ruwer een terrein is, hoe meer signaal de satelliet terug ontvangt. Glad wateroppervlak weerkaatst de radiogolven ook, maar meer in één richting, vaak juist weg van de satelliet. Handig is ook dat radarsatellieten dwars door wolken en regen heen kijken. Zo kunnen ze een overgestroomd gebied snel in kaart brengen, als de wolken er nog boven hangen.

„Er vliegen van ESA twee radarsatellieten om de aarde, de Sentinel 1’s, die gedetailleerde beelden maken van de hele wereld die voor iedereen beschikbaar zijn”, zegt Johannes Reiche, specialist aan Wageningen University and Research. „In Europa krijgen we iedere één à twee dagen beelden en ze kunnen direct gebruikt worden voor analyses. We leven in een bijzondere tijd.”

Weilanden langs rivieren

De tweede kaart. De rechthoek is het gebied van de derde kaart, hieronder.

De tweede kaart laat zien wat voor soort terreinen ondergelopen zijn en hoe hoog het water daar staat. Hiervoor is ingezoomd op een klein gebied ten zuidoosten van Roermond. De overstromingskaart is gelegd over een landgebruikskaart. Dan blijkt dat vooral weilanden rondom de rivieren zijn overstroomd. „Vaak ligt er rondom rivieren grasland of natuurgebied”, zegt hydrologisch adviseur Martine Rottink van Nelen en Schuurmans. „De schade blijft dan beperkt als het water in de rivier stijgt. Maar die landinrichting beschermt niet genoeg. De situatie in Limburg was heel extreem. Door de langdurige regenval stond het water in de rivier heel hoog en zaten alle waterbergingen vol. Het regenwater kon nergens heen, waardoor zelfs dorpen en steden onderliepen.”

Maar overstromingen in stedelijke gebieden zijn moeilijk waar te nemen vanuit de ruimte. Gebouwen zorgen ervoor dat veel radiogolven weerkaatst worden naar de radarsatelliet, ook al staan de straten onder water. Ook kan de satelliet de piek van de overstroming missen, vooral in de stad, omdat water daar meestal al weg stroomt voor de satelliet het gebied gezien heeft. Elk van de twee Sentinel 1-satellieten maken iedere twaalf dagen een rondje om de aarde. Ze cirkelen op ruime afstand achter elkaar aan zodat een plek op de evenaar per zes dagen gezien wordt. Plekken op hogere breedtegraden worden vaker gezien.

Hoogte van de waterspiegel

Hoe hoog het water is gekomen, zegt iets over de mate van schade. Om de waterdiepte te berekenen is het Actueel Hoogtebestand Nederland gebruikt, dat heel precies de hoogte van het land beschrijft. De rand van een overstroomd gebied sluit hierop aan, en dus is de hoogte bekend van die waterspiegel. „Uit de kaart blijkt dat het water op veel plekken heel hoog stond, soms wel meer dan anderhalve meter”, zegt Rottink. „Hierdoor loopt de schade hoog op. Het kan ook levensgevaarlijk zijn, vooral als het water snel stroomt of heel snel stijgt. In Duitsland zijn bijvoorbeeld op verschillende plekken mensen omgekomen omdat ze overvallen werden door het snel stijgende water.”

Als de gewassen nog niet geoogst zijn, verhoogt dat de schade Martine Rottink adviseur water

De derde kaart: ingezoomd op een klein gebied.

De derde kaart laat van weer een kleiner gebied de geschatte schade zien in euro’s per vierkante meter. Hiervoor zijn waterdiepte en landgebruik gecombineerd. „De schade zit hem vooral in de stedelijke gebieden”, zegt Rottink. „Maar die gebieden zijn nauwelijks opgepikt door de radarbeelden. Om de schade voor het hele gebied uit te rekenen zijn aanvullende data nodig van bijvoorbeeld dronebeelden of computermodellen. Wel is het mogelijk om op basis van de satellietbeelden de schade voor een landbouwgebied te schatten.” Ook het seizoen is van belang: „Als de gewassen nog niet geoogst zijn, verhoogt dat de schade.”

Paar centimeter extra maakt niet uit

Wie de waterdieptekaart vergelijkt met de schadekaart, ziet dat het verschil in schade op dit stuk landbouwgrond niet veroorzaakt wordt door diepte, maar door gewastype. Rottink: „Hoe hoger het water staat, hoe hoger de schade. Of een gebied een halve centimeter of een halve meter onder water staat, maakt uit. Maar als het water al hoog staat, maakt een paar centimeter meer of minder niet uit.” In dit gebied zorgde het onderlopen van maïs en sperziebonen voor de meeste economische schade. Grasland voor de minste.

Uit de optelsom volgt een schatting van zestienduizend euro voor dit ene gebiedje op de kaart. „Fascinerend hoe je, met satellieten, iets kunt zeggen over de economische schade van een overstroming”, zegt Rottink.

Volgens Evelyn Aparicio Medrano, specialist toegepaste remote sensing bij Nelen en Schuurmans, kan deze schadeschatting verfijnd worden door radardata te combineren met data van een ander type satellieten: optische. Die kijken naar andere golflengtes. Niet met radiogolven, maar bijvoorbeeld in blauw, groen, rood en infrarood. „Met die satellieten kun je bijvoorbeeld zien of gewassen inderdaad verwoest zijn na een overstroming en of vruchtbare bodem is weggespoeld. Maar wie met gedetailleerde optische data wil werken, bijvoorbeeld van de SuperView satelliet, moet wel even geduld hebben. Die satelliet vliegt eens per twee maanden over.”

De overstromingskaart is gemaakt door Johannes Reiche, radarspecialist aan Wageningen University and Research en zijn collega's. De waterdieptekaart en de schadekaart zijn gemaakt door Martine Rottink, waterexpert bij Nelen & Schuurmans.