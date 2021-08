Italië verplicht coronapas voor leraren en in openbaar vervoer

CNN ontslaat drie medewerkers die ongevaccineerd naar kantoor kwamen

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft vorige week drie medewerkers ontslagen, omdat ze ongevaccineerd naar kantoor zouden zijn gekomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een interne memo. Voor welke afdeling de ontslagen medewerkers werkten en waar in de Verenigde Staten, is niet duidelijk.

CNN-baas Jeff Zucker laat in de memo weten dat de nieuwsorganisatie in dergelijke gevallen een zero-tolerancebeleid heeft en dat zijn werknemers moesten worden gevaccineerd om naar kantoor te mogen komen of buiten kantoor te mogen werken met andere werknemers. „Iedereen van de nieuws- en sportafdeling en medewerkers van de televisiestudio’s die nu en in de toekomst naar kantoor komt, moet gevaccineerd zijn. Daar zijn we al maanden duidelijk over, er mag geen verwarring zijn.”