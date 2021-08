Conservatieven pakken in Iran nog steviger macht in handen

Irans opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, kan tevreden zijn: de tweede etappe van de machtsgreep van de conservatieven, een coalitie van onder meer geestelijken en de machtige Revolutionaire Garde, is voltooid. Daarmee maken de aanhangers van de harde lijn, zowel in religieuze zaken als jegens het Westen, nu op alle niveaus van het politieke bestel de dienst uit. Precies zoals de 82-jarige leider dat graag ziet.

Donderdag kwam met het aantreden van de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi, een havik én beschermeling van Khamenei, ook de regering in hun handen. Daar was in juni een verkiezing aan voorafgegaan die met democratie weinig van doen had. Alle serieuze gematigde kandidaten werden geschrapt. Begin vorig jaar hadden de conservatieven zich bovendien al meester gemaakt van het parlement, ook door de meeste gematigden simpelweg van de kieslijst voor het parlement te laten gooien.

Anders dan bij voorgaande verkiezingen was er de laatste paar keer nauwelijks meer verzet van gematigden. Zij zijn ernstig verzwakt, mede door de onverzoenlijke opstelling van de Verenigde Staten onder voormalig president Donald Trump. Dat er maar een lage opkomst was en de Iraanse democratie zo veel aanzien verloor, namen Khamenei en de zijnen voor lief.

Drijvende krachten

De vertrekkende president Hassan Rohani en zijn minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif stonden bekend als gematigd. Beiden menen dat contacten met het Westen lonend kunnen zijn, politiek en economisch. Aan Iraanse zijde waren zij ook de drijvende krachten achter het internationale nucleaire verdrag van 2015, al was ook daarvoor de zegen van Khamenei onmisbaar. Zowel Rohani als Zarif had zelf langere tijd in het buitenland (Schotland en de VS) gezeten.

Raisi moet zijn kabinet nog presenteren, maar enkele namen die al zijn uitgelekt suggereren volgens deskundigen dat met name de Revolutionaire Garde en daaraan gelieerde inlichtingendiensten sterk zullen worden vertegenwoordigd. De Revolutionaire Garde, die in Iran veel belangrijker is dan het officiële leger, geldt als een steunpilaar voor het regime. Als het erom gaat spannen, zoals bij de ernstige rellen na een brandstofprijsverhoging in 2019, rekent het bewind vooral op de Garde. Door de jaren heen heeft zij economisch gezien een grotere vinger in de pap gekregen: veel bedrijven zijn in haar handen.

Raisi en zijn entourage hebben altijd sceptisch gestaan tegenover het Westen, dat ze als onbetrouwbaar en decadent zien. Daarbij wijzen ze onder meer op Trump die zich in 2018 eenzijdig terugtrok uit het nucleaire pact en strenge nieuwe sancties oplegde, terwijl Iran zich netjes aan het verdrag hield. Toch heeft Raisi zich eerder dit jaar ook voor onderhandelingen over hervatting van het nucleaire akkoord uitgesproken. Net als Khamenei beseft hij dat de enige manier om op korte termijn meer welvaart te scheppen voor de ploeterende bevolking is om de Amerikaanse sancties opgeheven te krijgen, en dat kan alleen met een hernieuwd nucleair akkoord. Maar donderdag liet hij in het midden wanneer hij wil verder praten met de Amerikanen.

Hoewel de 60-jarige Raisi zelf niet over buitenlandse ervaring beschikt, schuift hij niet alle expertise op dat terrein meteen terzijde. Kort na zijn verkiezing stelde hij een commissie in die zich bezig moet houden met de onderhandelingen met de VS. Daar zitten haviken in maar ook de huidige toponderhandelaar Abbas Araghchi en oud-minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Salehi, de voorganger van Zarif.

