Christie’s veilt belangrijk schilderij Van Gogh

Christie’s veilt op 1 november in New York een belangrijk landschapsschilderij van Vincent van Gogh, Houten huisjes tussen de olijfbomen en cypressen (1889). Dat maakte het veilinghuis met een persbericht bekend.

Hoewel er geen richtprijzen bekend zijn gemaakt, verwacht The Art Newspaper een opbrengst van rond de 40 miljoen dollar, zo’n 34 miljoen euro. Daarmee zou het tot de top van de Van Gogh-verkopen van de afgelopen jaren behoren.

Van Gogh schilderde de houten huisjes in oktober 1889, toen hij in een psychiatrisch ziekenhuis net buiten Saint-Rémy-de-Provence in het zuiden van Frankrijk verbleef. Hij maakte dit landschap slechts een maand nadat hij was hersteld van een ernstige mentale aanval. In juli had Van Gogh geprobeerd zichzelf te vergiftigen door verf in te slikken.

Het schilderij maakte deel uit van de collectie van Edwin Lochridge Cox, een Amerikaanse zakenman, verzamelaar en filantroop. Christie’s veilt nog 24 andere schilderijen uit zijn verzameling, waaronder werken van Cézanne en Caillebotte.