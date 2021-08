Britse media dringen aan op visa voor Afghaanse journalisten die voor hen werkten

23 Britse media-organisaties, waaronder The Economist, The Guardian en The Times dringen er in een open brief aan premier Johnson op aan visa te verstrekken aan Afghaanse journalisten die de afgelopen twintig jaar voor Britse media hebben gewerkt. Door dat werk dreigt voor hen vergelding door de Taliban. Deze journalisten en andere medewerkers van Britse media „speelden een essentiële rol bij het informeren van het Britse publiek” en verkeren nu in „acuut levensgevaar”, aldus de brief.