Alleen in de kleedkamer, alleen in de ring – Nouchka Fontijn is klaar met boksen

Voor een vrouw die misschien wel voor de laatste keer in haar lange loopbaan een boksring zal betreden, maakt ze een ontspannen indruk. Nouchka Fontijn (33) snakt al een tijdje naar het einde, naar vrijheid. Nog maximaal twee partijen scheiden haar vrijdag van een leven waarin het niet altijd maar béter hoeft en waarin ze ook tevreden mag zijn met wat minder dan het maximale.

Zes dagen heeft ze moeten wachten op deze olympische halve finale, opgescheept met hoop en vrees in een olympisch dorp waar weinig te beleven viel. Nadat ze zich zaterdag in de kwartfinale betrekkelijk eenvoudig van de Canadese Tammara Thibeault had ontdaan, deed ze anderhalve dag helemaal niets. Ze had sowieso al een bronzen medaille, haar missie was voor een deel al geslaagd.

Ze zou niet thuiskomen zonder tweede olympische plak, na het zilver in Rio. Daarvoor had ze zichzelf en haar begeleidingsteam kunnen behoeden. Andere sporters had ze er op deze Spelen al in een eerste ronde uit zien vliegen. Dat lot bleef haar bespaard. Ze nam zich voor daar 48 uur tevreden mee te zijn. Daarna zou ze de knop weer omzetten. Terug in de voorbereiding, de focus. Haar volgende tegenstander bestuderen. Uit eerdere ontmoetingen de sleutelmomenten filteren, inzoomen op wat zij daarin goed had gedaan. Ze rustte, werkte aan haar herstel. De dagen duurden lang. Ze was ook al ruim drie weken in Japan.

Samen sport kijken met de andere leden van Team NL zoals in Rio vijf jaar geleden, zat er niet in – en dat vond ze nou juist het allerleukste aan de Spelen. De lounge waar dat had gekund was gedeeltelijk afgesloten, maar een enkele keer sloop ze er stiekem toch naar binnen. Ze voelde zich, niet voor het eerst in haar carrière, soms eenzaam. Dan keek ze naar de Nederlandse volleyballers, die in deze rare tijden elkáár tenminste nog hadden om tegenaan te praten, om twijfels mee te delen. Lol maakten. Dat had zij in het boksen niet. Daarvoor zijn er in Nederland te weinig sparringpartners van haar niveau. Dit pad doe je alleen, zei ze. Alleen in de kleedkamer, alleen in de ring. „Nouchka heeft het dit toernooi zwaar gehad”, zegt haar vader Ruud aan de telefoon. „Dat opgesloten zitten, met weinig sociaal verkeer. Daar ontbrak het hevig aan. En dat heeft ze wel nodig.”

Als ze opkomt, klinkt er relaxte muziek, niks opzwepends, zoals haar Britse tegenstandster duidelijk liever heeft. Hoog op de tribune van de Kokugikan Arena – een sumoworsteltempel in het centrum van Tokio, waar de kampioenen op grote foto’s zijn afgebeeld en vanaf de nok toekijken – maken leden van haar begeleidingsteam enorm lawaai. Ze zwaaien met Engelse vlaggen. Daarbij vergeleken is de Nederlandse steun summier. Aan die zijde wordt voorzichtig geklapt.

Oefenen op het Wilhelmus

Lauren Pryce is de vrouw die twee jaar geleden in het Russische Oelan-Oede de WK-finale aanvankelijk op punten van Fontijn verloor. Een half uur dacht Fontijn voor het eerst in haar leven de beste middelgewichtbokser van de wereld te zijn geworden. Ze trok haar hemd recht en oefende al op het Wilhelmus. Maar vlak voor de huldiging klonk er geen tune in het stadion. Ze voelde meteen dat het mis was. Tegen de uitslag moest protest zijn aangetekend. Van het idee werd ze misselijk. De uitreiking liet ze aan zich voorbij gaan.

Protesteren kon op dat WK voor het eerst, om twijfelachtige jurybeslissingen te kunnen herzien. Het boksen stond er slecht op. De AIBA, de boksfederatie, was de olympische status kwijtgeraakt vanwege corruptieschandalen en een miljoenenschuld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moest een taskforce oprichten om het boksen voor de Spelen te behouden.

Voor een protest golden regels. Binnen een minuut na de partij moest een gele kaart zijn getrokken. Maar Fontijn en haar team hadden daar niets van meegekregen, waardoor er geen tijd meer voor een tegenprotest was. Een Chinees jurylid had de score herzien. Daardoor ging de wereldtitel toch niet naar Fontijn.

Weken later had ze er nog last van. De tics die na een toernooi doorgaans verdwijnen, kon ze nu niet loslaten. Maar ze bleef niet in haar verdriet hangen, sprak veel met haar coaches en richtte zich op positievere dingen. Ze sprak wel af dat de Spelen van Tokio haar laatste grote toernooi zou worden. Dan was het mooi geweest.

Het afgelopen jaar raakte ze besmet met het coronavirus. Ze had enorme hoofdpijn, maar herstelde volledig. Op toernooien trof ze Pryce daarna twee keer. Beide gevechten won ze. De eerste was een emotionele knaller, ze had het „heel groot” gemaakt. Maar de rekening voelde vereffend toen zij op het hoogste schavot stond, en Pryce ernaast, zoals het in Rusland had moeten zijn. Vanaf dat moment koesterde ze geen wrok meer.

Nouchka Fontijn in haar laatse bokspartij ooit. Foto Ueslei Marcelino/Reuters

Deze halve finale in Tokio voelde dan ook niet zo beladen als vanaf de zijlijn werd gedacht. Het zou bovendien niet in haar voordeel werken om er op die manier mee bezig te zijn. Het zou gewoon een spannend gevecht worden. Ze zouden elkaar weinig ontlopen. „Ik denk dat ik kan winnen als ik er alles uithaal”, zei ze zaterdag. „Zo niet, dan pakt zij mij.”

Zes dagen later loopt ze met grote passen naar de blauwe hoek, waar als altijd Abdul Fkiri staat, haar partner, maar de komende minuten vooral haar coach. Hij zet haar hoofdbescherming op, doet haar bitje in haar mond. Moedigt haar nog eens aan. En dan staat ze er alleen voor.

Fontijn is een kop groter dan Pryce, kan haar met haar lange armen op afstand houden. Maar Pryce is sneller, begint ook agressiever. „Speed”, wordt er vanaf de tribune geschreeuwd. De eerste twee partijen van dit olympisch toernooi kwam Fontijn ook wat traag op gang. Alsof ze tijd nodig had om zich te realiseren dat ze, zo zonder publiek, toch echt op de Olympische Spelen stond. Dit keer had ze de opdracht gekregen om Pryce uit te laten uitrazen. Ze moest geduld hebben, stapjes maken, ruimte laten. En dan toeslaan op het juist moment. Maar dat zorgde ervoor dat haar intuïtie in de knel kwam, zou ze na afloop zeggen. Ze ging te veel nadenken bij wat ze deed. „Het werd een soort schaken. En ik ben niet zo goed in schaken.”

Opluchting en teleurstelling

De eerste ronde is nipt voor Fontijn en aan de tweede begint ze ook sterk. Ze drijft Pryce geregeld in de hoeken, waarop de Britse aan haar begint te hangen in plaats van te boksen. Het doet terugdenken aan de gewraakte partij op het WK in Rusland. Daar kreeg Pryce van de scheidsrechter meer dan eens „no wrestling” te horen. Dit keer levert dat gedrag haar een officiële waarschuwing op. Het voorkomt niet dat ze de tweede ronde alsnog wint. En ook de derde gaat naar haar. Als de jury na kort beraad Pryce uitroept tot winnares, valt er een glimlach over het gezicht van Nouchka Fontijn. Op de Spelen is een protest niet mogelijk. Daardoor zit het er nu op. Haar bokscarrière is voorbij.

Ze voelt zo veel dat ze niks meer voelt, zegt ze even later. „Opluchting worstelt met teleurstelling.” Ze had graag afgesloten met goud, maar het mocht niet zo zijn. Op de vraag waarom ze stopt, 33 jaar jong, breekt ze. „Dit is niet zomaar een sport. Het is dag in, dag uit bikkelen. Toen ik in 2016 naar Rio ging heb ik ook al gezegd: nog één keer dit toernooi. En daarna zie ik het wel. Ik heb nog mooie dingen gedaan, veel van de wereld gezien. Maar nu ben er gewoon klaar mee.”

De medailles zal ze missen. Daarmee om haar nek thuiskomen vindt ze het lekkerste gevoel wat er is. „Dat ga ik nooit meer evenaren. Ik moet iets zien te vinden waar ik die vreugde vandaan ga halen.”

Toch is ze niet bang voor wat komen gaat. Het is tijd voor andere dingen. Ze heeft al geregeld dat ze als ex-topsporter bij een bedrijf in de juridische dienstverlening aan de slag kan. Haar vader Ruud sluit niet uit dat ze nog eens een eigen sportschool zal openen. „Maar eerst ga ik vol op vakantie. Kom maar op met dat zwarte gat.”