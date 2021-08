Aan een tafeltje op het terras zitten mijn vrouw en ik te kaarten met onze zoon Elmer van 13. Verderop zitten vier vrolijk uitgedoste vrouwen taart te eten. Een van de vrouwen draagt een haarband met daaraan twee verkeersbordjes met 50 erop aan weerszijden van haar hoofd. Een snelle vergelijking met mijn vrouw, die onlangs ook 50 werd, doet mij verbaasd uitspreken dat ik niet kan geloven dat deze vrouw pas 50 is. Klopt wel, zegt Elmer. „Kijk maar, ze heeft twéé borden van 50 op haar hoofd.”

