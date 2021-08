Toch twee rijstroken open op de Haringvlietbrug

Er blijven de komende twee jaar toch twee keer twee rijstroken open op de Zuid-Hollandse Haringvlietbrug. Wel blijft de maximumsnelheid vijftig kilometer per uur. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregel gaat niet komende maandag in, zoals de bedoeling was, maar twee weken later. Deze tijd is nodig om de rijstroken te versmallen en geschikt te maken voor handhaving door de politie.

Eerder wilde de minister slechts één rijstrook per rijrichting open stellen, tot groot ongenoegen van provinciale en regionale bestuurders, ondernemers en omwonenden. Berekend was dat in de avondspits de reistijd met bijna zeventig minuten zou toenemen. Vermoedelijk pakt dit nu gunstiger uit.

Klemmen trillen los

Door deze aanpassing zal de regio beter bereikbaar blijven , schrijft de minister. De snelheidsbeperking is nodig vanwege de veiligheid van de brug; het verkeer trilt klemmen van rijplaten los en die dreigen het daardoor te begeven. Pas over twee jaar wordt het betreffende, beweegbare deel van de brug, vervangen.

