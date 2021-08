Theaterfestival De Parade gaat niet door in Amsterdam

De 31ste editie van Theaterfestival De Parade in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam gaat wegens de coronamaatregelen niet door. Dat heeft de organisatie donderdagmiddag met een persbericht bekendgemaakt.

Volgens de organisatie is het met de huidige strenge veiligheidsvoorschriften voor evenementen niet mogelijk om een editie van De Parade te organiseren die recht doet aan het karakter van het festival. „Helaas kregen wij deze puzzel niet meer in elkaar”, aldus de organisatie.

Het rondreizende theaterfestival begon dit jaar zijn tournee op 18 juni in Eindhoven met een kleinschalige festivalformule waarbij het publiek werd geplaceerd. In Den Haag en Utrecht vonden daarna iets grootschaligere afleveringen plaats die pasten binnen de coronarichtlijnen. De oorspronkelijke inzet was om in Amsterdam van 13 tot en met 29 augustus een nog ruimere Parade neer te kunnen zetten. Maar deze plannen strookten niet met de verscherpte coronamaatregelen. De opzet die De Parade heeft gevolgd in Eindhoven, Den Haag en Utrecht is financieel niet haalbaar in Amsterdam.

Omdat de vergunning voor Amsterdam is afgewezen op basis van de nieuwe coronamaatregelen komt het festival in aanmerking voor de ATE, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen. Voor het voortbestaan van het zomerfestival is deze overheidssteun noodzakelijk, staat in het persbericht.

In 2020 leed De Parade door corona een verlies van 650.000 euro. Het festival, dat volledig afhankelijk is van inkomsten uit kaartverkoop en horeca, kreeg daarna van de vier partnersteden eenmalig 425.000 euro steun.

Volgende maand hoopt het festival zijn tenten van 17 tot en met 26 september op te bouwen in het Museumpark in Rotterdam. Dat wordt het einde van de tournee van dit jaar. Nog tot en met zondag is De Parade te bezoeken in het Moreelsepark in Utrecht.