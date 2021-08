Terugkeer Van Gaal teken van armoede

Johan Derksen had deze woensdag nog het meest genoten van „meisje Bol”. Hij bracht het met overtuiging aan het begin van de zoveelste aflevering van De Oranjezomer. Maar of hij en de anderen aan tafel nu echt nog zo vol waren van een hordenloopster en van de Olympische Spelen, was de vraag. Het eerste, volwaardige onderwerp waar Derksen, René van der Gijp en gast Youp van ’t Hek zich gretig op stortten bleek mannetje Van Gaal. Na het sein van presentatrice Hélène Hendriks („Het is zover. De natie is gered”) kon het vrij schieten op de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal beginnen.

Niet overal was die aanstelling zulk groot nieuws. Het NOS-journaal wijdde er niet meer dan een kort berichtje aan. Het zong natuurlijk al een tijdje rond. Bij Humberto en Op1 hoorde het bij de even aan te stippen dingen van de dag. In de talkshow van RTL4 zei Laurens Dassen, voorman van Volt, dat het met Van Gaal „niet saai zal worden”. De benoeming roept voor hem wel de vraag op „hoe je voor nieuwe aanwas zorgt. Dat hebben we ook in de politiek gezien met Tjeenk Willink.”

Bij Op1 noemde ex-atlete Ellen van Langen de bondscoach „de beste man op de plek”. Ze prees ook zijn dapperheid „om de veilige geraniums te laten voor wat ze zijn”. Jort Kelder trok het Groot Boek der Van Gaal- en Voetbalclichés open door te voorspellen dat het zal gaan ,”donderen en bliksemen in de kleedkamer. Dat hebben die miljonairs een beetje nodig.” Van Langen en oud-hockey-international Ellen Hoog oordeelden dat een beetje angst geen kwaad kan. Marathonzwemmer Maarten van der Weijden wierp daarop de terechte vraag op of „bang zijn wel een goede basis” is. Voor de beantwoording was geen tijd meer. Hup, naar het volgende onderwerp.

De Oranjezomer nam wel ruim de tijd voor het onderwerp „Lowietje”. De tafel maakte zich vrolijk over een oud fragment uit het programma Hoge bomen. Zanger Jeroen van der Boom bracht daarin, op de wijs van Wim Sonnevelds Het dorp, een muzikale ode aan de coach: „Hoewel de wind zich op jou richtte/ Heb jij de stormen steeds doorstaan”. Van Gaal had geen enkele moeite met de licht Noord-Koreaanse trekken van dit eerbetoon. Integendeel, hij vocht zichtbaar tegen de ontroering na zoveel moois. „Is dit serieus?”, vroeg Youp van ’t Hek vroeg na vertoning van het filmpje voor de zekerheid.

Liet broek zakken

Volgens Derksen komt het woord ‘zelfspot’ niet voor in Van Gaals woordenboek. Van der Gijp strooide met anekdotes. Op een parkeerplaats begon keeperstrainer Frans Hoek ooit ongevraagd te vertellen over „de enorme lul” Van Gaal. Het hield Hoek niet tegen om al eerder en ook nu weer onderdeel te worden van de staf van Louis. Nog verbazingwekkender: als coach van Bayern München zou Van Gaal in de kleedkamer een keer zijn broek hebben laten zaken om de selectie te tonen dat hij ook gewoon mens is. Veel spelers bleven hem desondanks serieus nemen. Voor de Italiaanse spits Luca Toni „was het klaar.” Van der Gijps verhaal zorgde in elk geval voor een verfrissende, nieuwe blik op het door Van Gaal uitgedragen totale-mensprincipe.

Aan alle talkshowtafels gold de keuze van de KNVB in elk geval als een keuze uit armoede. Hockeybondscoach Marc Lammers weet het bij Humberto aan de trainerscursussen van de bond „met veel aandacht voor voetbal maar niet voor coachen”. Als dit eerste rondje tv iets duidelijk maakte, is het dat Oranje de komende tijd behalve tegen tegenstanders en zichzelf ook tegen de karikatuur van Van Gaal moet vechten. En zelfs als de bondscoach een gouden pik blijkt te hebben, loopt hij kans dat het lulverhaal uit de Bayern-kleedkamer alles overschaduwt.

Paul van der Steen vervangt deze week Arjen Fortuin