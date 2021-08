Stop de zomer in een jampot – nu ook suikervrij

Vorige week beloofde ik u dat we vandaag jam zouden maken zonder geleisuiker. Wel, het wordt zelfs een jam helemaal zonder suiker. Althans, als u dat wilt – ik kom daar zo op terug. Eerst iets over het geleren van jam. Daarvoor is pectine nodig. Die zit, behalve in geleisuiker, ook in het fruit zelf. Er zijn fruitsoorten die veel pectine bevatten, zoals aal- en kruisbessen, citrusfruit en appels en er zijn pectine-armere soorten zoals aardbeien, abrikozen, frambozen en kersen.

Wanneer u jam wilt maken zonder geleisuiker doet u er goed aan altijd minstens een deel pectinerijk fruit te gebruiken, dan wel vers citrussap toe te voegen. Maar er is nog een optie: chiazaad. De kleine zwarte zaadjes van de chiaplant (Salva Hispanica) kunnen tot twaalf keer hun eigen gewicht aan vocht opnemen en hebben een sterk gelerende werking. Ze doen het daarom heel goed als pectine-aanvuller in jam van pectinearm fruit.

Ik geef u hieronder een recept voor frambozen-chiajam met slechts 10 procent suiker. Da’s natuurlijk al heel weinig voor jam – volgens de warenwet zou het resultaat niet eens jam mogen heten en een naam moeten krijgen als fruitbeleg of zoiets. Maar wie wil, kan die suiker ook nog eens vervangen door een ander zoetmiddel naar keuze. Honing, agavesiroop, kokosbloesemsuiker, erythritol, stevia, wat u maar wilt.

De chiajam is vanwege dat lage suikergehalte wel korter houdbaar, laten we zeggen zo’n drie maanden in een gesloten pot. Eenmaal geopend blijft hij twee tot drie weken goed in de koelkast.

Frambozen-limoen-chiajam

Voor 2 kleine potjes:

250 g frambozen;

75 ml water; sap en rasp van 1 limoen; 25 g suiker of een ander zoetmiddel naar keuze;

25 g chiazaad

Verder nodig:

2 gesteriliseerde glazen potjes met schroefdeksel (à 200 ml)

Doe de frambozen, het water, limoensap en de suiker (of ander zoetmiddel) in een kleine emaillen, roestvrijstalen of koperen pan en breng aan de kook.

Draai het vuur laag en laat 5 minuten zachtjes koken. Haal de pan van het vuur en roer de limoenrasp en het chiazaad door de jam.

Schenk de hete jam in de schone potjes. Draai het deksel erop en zet de potjes op hun kop. Laat de jam zo afkoelen.