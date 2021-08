Schrijven doorbreekt zwijgen

Het is een uur of vijf ’s middags. Ik sta onder de douche. Zeventien moet ik zijn geweest. Gewoonlijk douche ik ’s ochtends. Maar dit keer spoel ik niet de nacht van me af, maar mijn tranen.

Ik kleed me aan en loop naar de keuken. Help mijn moeder met koken – vast aardappelen, groente en vlees, zoals altijd. Ik hoop dat ze mijn rode ogen niet ziet. Of misschien toch wel. Ik wil zo graag met haar praten over wat er is gebeurd. De stille afspraak is echter dat we daarover zwijgen.

Een tijdje daarvoor heeft mijn moeder haar tweede zelfmoordpoging gedaan. Maar deze namiddag kan ook ergens na de derde of vierde keer zijn geweest. Ze zit maanden opgenomen. Tussendoor is ze thuis. Dan zijn er dit soort momenten, waarop ik zo graag haar hand wil pakken en wil vragen wat ze voelt, wat ze denkt. Of ze weet dat ik haar nodig heb, hoe stoer ik ook doe.

Maar ik voel ook een diepe angst. Wat als mijn vragen haar uit balans brengen? Pijnlijke gevoelens bij haar losmaken? Wat als ze dan weer een poging doet? Wat als het haar lukt?

Dus zwijg ik.

Ik heb er lang over nagedacht of ik dit hier wilde delen. Is het niet te persoonlijk? Te heftig? Maar in mijn ervaring heeft bijna ieder mens verdrietige dingen meegemaakt. U dus helaas waarschijnlijk ook. Variërend van gepest zijn geweest of ongewenst kinderloos zijn, tot verbroken relaties of naasten die ernstig ziek zijn, zoals ik heb meegemaakt – noem het maar op. Als tranen niet zouden drogen, stond deze planeet allang onder water.

Daarom deze week een oefening voor het verwerken van moeilijke momenten en periodes, wat in mijn ervaring minstens zo belangrijk is voor een lichter leven als het uitvergroten van plezierige emoties, hetgeen we in de vorige afleveringen deden. Ontleend aan het boek Opening Up By Writing It Down (2016) van James Pennebaker, de bedenker van ‘expressief schrijven’.

Pennebaker, een Amerikaanse hoogleraar psychologie, ontdekte in de jaren tachtig via enquêtes onder studenten dat velen van hen tegenslagen en zelfs trauma’s hadden meegemaakt. Geld voor individuele therapie had zijn onderzoeksgroep echter niet. Zelf had hij tijdens een stressvolle tijd gemerkt dat schrijven hem hielp, dus besloot Pennebaker de studenten vier dagen twintig minuten te laten schrijven over moeilijke gebeurtenissen in hun leven.

Wat bleek? In de zes maanden daarna brachten deze studenten ongeveer de helft minder bezoeken aan het gezondheidscentrum van de universiteit dan de controlegroep, die had geschreven over neutrale onderwerpen. Sindsdien hebben honderden studies de kracht van expressief schrijven bevestigd.

Het wegstoppen van herinneringen en emoties kost veel energie, verklaart Pennebaker deze positieve effecten, wat op de lange termijn kan doorwerken in allerlei fysieke en mentale klachten. Schrijven doorbreekt het zwijgen – ook als niemand het leest.

Ik vond de eerste dag het zwaarst. Zoals Pennebaker adviseert, beschreef ik zowel de gebeurtenissen als de gedachten en gevoelens die daarbij werden – en worden – losgemaakt. Ik voelde weer wat ik toen voelde: angst, hoop, verdriet, woede.

Maar al snel bracht het schrijven me verlichting en inzicht. Gedurende die dagen zag ik onder andere steeds duidelijker hoe we als gezin destijds zo ontzettend ons best deden om weer gelukkig te worden. Mijn moeder voorop.

Het ging een tijd beter met haar. Maar toen ik twintig was, raakte ze helaas weer depressief. Haar vijfde poging slaagde – als dat het juiste woord is. Het is nooit ver uit mijn gedachten, mijn moeder en wat wij als gezin en naasten hebben meegemaakt. Tegelijkertijd ben ik dankbaar voor alle hulp die er bestaat om pijn te verwerken. Waaronder schrijven.

(Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.)

Week 5: Ook benieuwd naar expressief schrijven? U kunt hier meteen beginnen.