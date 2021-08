Schildpad, Haas en de Handel in Huisnummers

Haas was geboren en getogen in de Dorpsstraat en had daarmee vanaf de wieg een gouden adressenboek. Notarissen, cardiologen, fiscalisten, bijlesleraren voor de kinderen, alles werd onderling doorgegeven.

Schildpad, die pas tien jaar in het dorp woonde, had altijd wat moeite met de zorgeloze ontspannenheid van Haas. Met zoveel meevallers vanuit de kinderjaren kón Haas ook ontspannen zijn, vond Schildpad. Haas daarentegen ergerde zich regelmatig aan de onsjieke zorgelijkheid van Schildpad, die hij interpreteerde als een gebrek aan levenskunst.

En dat, zie je, stond hun vriendschap in de weg.

Schildpad was erachter gekomen dat Haas en hij kennelijk, zonder het van elkaar te weten, voorbereidingen troffen om na de zomer een Handel in Huisnummers te beginnen. Het was zoals bij zoveel beroepsgroepen waarmee goed geld werd verdiend voor buitenstaanders niet helemaal duidelijk wat je nou precies zo goed moest kunnen om succesvol voordeurenhandelaar te zijn, maar in elk geval waren de winsten ongekend, terwijl de risico’s minimaal waren – die lagen immers bij de eigenaren. En daarom trok de beroepsgroep voortdurend nieuwkomers. Zo ook dus Schildpad en Haas.

In de derde zomerweek sprak Haas Schildpad aan en zei eerlijk: „Ik heb altijd het gevoel gehad dat je concurrentie met me opzocht. Heel jammer dat je dat deed, want we hadden een mooie vriendschap kunnen hebben als jij niet altijd zo jaloers op me was geweest. Dan hadden we misschien zelfs samen kunnen optrekken in deze markt. Maar nu, door jouw gevoelens van minderwaardigheid, komen we als concurrenten tegenover elkaar te staan. Heel pijnlijk. Het is in ons beider belang dat wij deze strijd niet té lang laten duren en daarom stel ik voor dat wie aan het eind van de augustusmaand de minste huisnummers heeft verkocht, zich terugtrekt uit de markt.”

„Maar augustus is de meest rampzalige onroerendgoedmaand denkbaar, er is nauwelijks handel”, protesteerde Schildpad.

„Daarom juist, indien wij strijden met elkaar wanneer het eb is, kan de winnaar als het vloed wordt, de vleugels nemen.”

Schildpad kon het niet opbrengen tegen Haas in te gaan.

Als provinciaal begreep Schildpad heel goed hoe het voelt voor nieuwkomers om in een onbekend dorp een plek te vinden

Haas maakte een prachtig kantoor, met een prachtige telefoniste, en vertrok daarna met zijn zwembroek en zonnehoed voor de rest van de zomer fiscaal aftrekbaar naar Domburg en Ibiza om te netwerken. Op de stranden vertelde Haas aan wie het maar horen wilde dat hij per 1 september als Huisnummerverkoper hun allen van dienst kon zijn. Hij werd alom gefeliciteerd. Slak, die het in de zomerhitte Spaans benauwd had in zijn huis, vroeg Haas voor hem uit te kijken naar iets nieuws.

Schildpad zocht thuis naar verkoeling met elke poot in een emmer ijswater en bestudeerde afwijzingen van vergunningsaanvragen, leerde alle kadasterwijzigingen uit zijn hoofd en bestudeerde de LinkedIn-profielen van Stadsdeelmedewerkers. ’s Avonds dronk hij koude biertjes met Mollen en Bevers die de huizen in de buurt aan het ondergraven en bepukkelen waren met kelders en uitbouwen. En ’s ochtends vroeg, na zijn honderd meter schuifelen in het park, ontmoette Schildpad nieuwkomers, die afkwamen op de Fiscale Voordelen der Dividendbelasting van de Regering. Als provinciaal begreep Schildpad heel goed hoe het voelt voor nieuwkomers om in een onbekend dorp een plek te vinden.

Schildpad had juist omdat iedereen naar de stranden was opgehoepeld een heerlijke zomer.

Toen werd het 1 september. Haas had één voordeur verkocht, aan Slak.

Schildpad had drie voordeuren verkocht, aan expats.

Haas zei groots: „Ook al heb je het niet verdiend, want ik ken de meeste Belangrijke Dieren, jij hebt meer verkocht dan ik, dus ik trek me terug.”

Van de een op de andere dag veranderde Haas zijn zaakomschrijving van Huisnummer-Handel in Vermogens-Advies. Schildpad was zo onder de indruk van de sportiviteit van Haas, dat hij hem goed in de ogen keek en hem vroeg zijn beste vriend te worden.

Die september startte Schildpad de Handel in Huisnummers vanuit zijn eigen netwerk. Schildpad stuurde klanten voor Gemoedsrust door naar Haas, die vaak met zijn neus in andermans zaken zat bij Petit Paris. Zo bouwde ook Haas een klantenkring op.

Voor de cijfers die bij adviezen komen kijken, huurde Haas gewoon iemand in want de grote kracht van Haas bleef: babbelen, beloven en geruststellen. Wat hij vanaf nu verkocht waren gouden bergen en gemoedsrust.

Haas en Schildpad bleven de rest van hun leven goede vrienden.

En Slak? Die verhuisde met hulp van Schildpad terug naar een huis dat paste bij zijn draagkracht.

En zo zie je: nieuwkomers kunnen altijd klanten worden, bier drinken met mollen en bevers kan nuttige informatie opleveren, als je niet van cijfers houdt kun je gemoedsrust verkopen, moeilijke vriendschappen zijn beter dan geen vriendschappen, sociaal talent is nuttig, maar hard werken is beter.

En vele eersten zullen de laatsten zijn.

Vrij naar ‘Haas en Schildpad’ van Aesopus en La Fontaine