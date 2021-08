Rob Witte (1957-2021) was zich bewust van zijn privileges

Rob Witte begon zijn lessen op de Weekendschool met de vraag: Wie ben ik? Eerst liet hij een foto zien van zichzelf als twintiger, op de motor. „Een sportman!”, riepen de kinderen. Dan een foto van de boeken die hij schreef. „Een schrijver?”, aarzelden de leerlingen. Dan een foto van hem als vijftiger. „Huh?”, zeiden de kinderen. „Wat ben je nou?”

Anderen hebben een beeld van je, zegt Zeynep Uslu, ook lerares op de Weekendschool. „Dat liet hij zien. De beelden die anderen van je hebben kunnen verschillen. En ze hoeven niet altijd te kloppen. Wat doe je daarmee? Daarover sprak hij met de kinderen.”

Rob Witte was als politicoloog expert op het gebied van maatschappelijke onrust en radicalisering. Zijn boek Al eeuwenlang een gastvrij volk gaat over zestig jaar racistisch geweld in Nederland (1950-2009). En over de manier waarop de overheid daarmee omging. Of beter gezegd, niet omging.

Witte zag de structuren achter de ongelijkheid in de samenleving, zegt zijn partner Anja Knoope. Na een jaar aan de sociale academie vond hij het effectiever die structuren aan te pakken dan hulpverlener te worden. Hij ging politicologie studeren en promoveerde bij antropoloog en criminoloog Frank Bovenkerk.

Hij was zich bewust van zijn privileges, als kind van een internist en een verpleegkundige/politica, zegt Anja Knoope. Zijn vader, die als enige van zijn gezin had kunnen studeren, had zich daarover nog schuldig gevoeld. Witte niet. Hij zette zich in om de kansen van anderen te vergroten. Als gastdocent, bijvoorbeeld, in de weekendklassen voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Rob Witte keek niet naar de daden , maar naar de onderliggende ideeën die racisme voeden

Gemeenten die te maken kregen met brandstichting in een moskee, een vluchtelingengezin dat werd getreiterd door buurtbewoners of andere incidenten met een discriminatoir motief, wisten Witte te vinden. Later richtte hij, samen met collega’s van de Tilburgse universiteit, in 2013 onderzoeksbureau Lokaal Centraal op.

Gekleed in zwarte coltrui schoof Witte aan bij menig driehoeksoverleg om zo’n gemeente, die plots op onaangename manier in de belangstelling stond, te adviseren. Een voorbeeld? Het Liberiaanse gezin (het enige gezin van buitenlandse afkomst) in Waspik dat getreiterd werd door de plaatselijke jeugd. Volwassenen om hen heen hielden hun mond in plaats van hen aan te spreken op hun wangedrag. Zijn compagnon van Lokaal Centraal, Hans Moors: „Rob wist dat zo’n gebeurtenis nooit op zich staat. Je moet het incident uitkammen en de cultuurhistorische achtergrond begrijpen.” Hij deed dat door „een bakkie te doen” met wijkagenten, jongerenwerkers, leraren en lokale ambtenaren, zegt Moors. Als alle partijen het probleem daadwerkelijk zágen, werd er een plan van aanpak bedacht. Moors: „Het overleg met de ambtenaren duurde maximaal een uur. Dan wilde hij buiten het volgende sjekkie roken.”

Rob in Schotland, datum onbekend. Foto Privécollectie

Rob Witte keek niet zozeer naar de daden , maar naar de onderliggende ideeën die racisme voeden. Hij had een scherp oog voor subculturen en stromingen waaruit rechtsextremistische ideeën gevoed kunnen worden, zeggen collega’s. Begin deze eeuw waren dat bijvoorbeeld Lonsdale-jongeren, maar ook hooligans of aanhangers van ‘mainstream’ populistische partijen. Hiertussen zitten altijd fanatiekelingen die hun minachting of haat richten op mensen die ‘anders’ zijn. Hij werd pissig als terroriseren van gezinnen met een migratie-achtergrond een ‘incident’ of ‘kwajongensstreek’ werd genoemd.

In de huidige ‘woke’ jaren is het misschien niet voorstelbaar, maar een loopbaan in onderzoek naar racisme en discriminatie leidde niet tot erkenning of faam. Het waren jaren waarin Zwarte Pieten wekenlang de Nederlandse etalages sierden zonder dat iemand er een wenkbrauw over optrok. In de publieke opinie was racisme verleden tijd en paste discriminatie niet bij de Nederlandse volksaard. De ambivalentie van de overheid ten aanzien van onderzoek naar racisme en discriminatie werd ook zichtbaar in Wittes loopbaan langs verschillende maatschappelijke organisaties, die door de jaren heen werden opgeheven, wegbezuinigd of overgenomen.

Toch werd hij nooit bitter. De terugkeer van het activisme van onder meer de BLM-beweging en de hernieuwde aandacht voor racisme verheugde hem. En als hij vergaderingen leidde – zijn laatste jaren werkte hij als teamleider onderzoek bij antidiscriminatiebureau RADAR – werd er veel en hard gelachen. Van netwerken op borrels hield hij niet. Hans Moors: „We trokken strootjes. We hadden er beiden geen zin in, maar je ontkomt er niet aan.”

In 2010 stierf zijn eerste vrouw. „De maandag erna was hij weer op kantoor. Hij sprak er weinig over, al wist ik dat het hem veel deed,” zegt Moors. „Thuis met een boek voelde hij zich het meest senang.”

Twee jaar geleden hoorde hij dat hij slokdarmkanker had. „Hij stopte met werken, las veel en we waren veel samen” zegt zijn partner. Moors: „Hij trok zijn eigen plan. Experimentele behandelingen wilde hij niet, de levensverlengende chemo die hij redelijk goed verdroeg wel.” In het najaar van 2020 verscheen er een lang interview in VN door Nikki Sterkenburg met een grote foto. Confronterend, want hij was duidelijk ziek. Moors: „De foto toont hem strijdbaar, maar achter glas. Het glas als de wand die hem scheidde van de wereld. Het moest van hem niet mooier zijn dan het was.”