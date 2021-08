President van Zuid-Afrika ontslaat ministers omdat zij grote onlusten niet konden voorkomen

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft donderdag een aantal belangrijke ministers in zijn kabinet gewisseld na falend optreden tijdens de onlusten en plunderingen, die aan meer dan 330 Zuid-Afrikanen het leven kostte. De ministers voor Staatsveiligheid en Defensie moesten het veld ruimen. De veel bekritiseerde minister voor Politie, Bheki Cele, kon echter aanblijven.

Politie, leger en inlichtingendiensten bleken machteloos tijdens de plunderingen, die de toch al zwakke economie ernstig hebben geschaad. Donderdagmiddag diende de minister van Gezondheid Zweli Mkhize zelf zijn ontslag in, nadat hij 4 miljoen rand (235.000 euro) zou hebben opgestreken bij een lucratief contract van zijn ministerie aan een communicatiebedrijf waarbij zijn naaste familie is betrokken. Mkhize was een vertrouweling van Ramaphosa en een sleutelminister in de bestrijding van Covid-19.

De onthullingen van corruptie hebben Ramaphosa in grote verlegenheid gebracht, omdat hij beloofde schoon schip te maken na de corruptie onder zijn voorganger Jacob Zuma. Zuma werd vorige maand tot vijftien maanden cel veroordeeld omdat hij weigert vragen te beantwoorden over de corrupte praktijken tijdens zijn presidentschap (2009-2018).

Ramaphosa is door de onthullingen van corruptie in verlegenheid gebracht

Een dag nadat Zuma was vastgezet, begonnen de vernielingen en plunderingen van honderden winkelcentra in Zuma’s thuisprovincie KwaZulu Natal en Gauteng, het economisch hart van Zuid-Afrika. Volgens WhatsApp-berichten in handen van een oppositiepartij werden die plunderingen bewust aangewakkerd door tenminste 26 vertrouwelingen van Zuma, leden van het ANC en regeringsambtenaren. Volgens de Good-party werden er drie WhatsApp-groepen opgericht op de dag dat Zuma werd vastgezet, 7 juli, en strategische doelen aangewezen. „Laten we de terroristen van Zuid-Afrika zijn”, appte een van de leden van de groep, tevens lid van regeringspartij ANC.

Machteloos

De vijfduizend man politie die in de dagen daarna op de been waren keken vaak machteloos toe bij de plunderingen. De agenten hadden regelmatig niet eens munitie voor hun wapens. De 25.000 soldaten die werden gemobiliseerd, kwamen pas na dagen uit hun kazernes, toen de schade al was geleden. Veel doden vielen nadat zwaarbewapende burgerwachten op de been kwamen om hun buurten te beschermen. In de gemengde wijk Phoenix bij Durban kwamen zeker 26 Zuid-Afrikanen om bij wegversperringen bemand door een Indiase burgerwacht.

Onduidelijk is waarom Ramaphosa de veel bekritiseerde minister van Politie, Bheki Cele toch heeft aangehouden. Cele was onder Zuma de nationale politiecommissaris en is net als Zuma een Zulu.

De belangrijkste verandering die Ramaphosa donderdavond aanbracht, was om het ministerie van Staatsveiligheid onder zijn eigen ministerie, het presidentschap, onder te brengen. Het ministerie van Staatsveiligheid werd volgens insiders jarenlang door Zuma misbruikt voor eigen gewin. Ook na Zuma’s ontslag in 2018 kreeg Ramaphosa geen vat op het ministerie.

Ramaphosa wisselde donderdagavond ook de minister voor Financiën, Tito Mboweni, op eigen verzoek. Hij wordt vervangen door Enoch Godongwana, die eerder staatsecretaris van Staatsbedrijven en Economische Zaken was, maar in 2012 moest aftreden wegens een ander corruptie-schandaal.

Lees ook: Tijdens de plunderingen in Durban werden zelfs de plunderaars geplunderd