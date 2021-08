Overschot aan bijen in de Biesbosch

De provincie Zuid-Holland zint op maatregelen tegen de miljoenen honingbijen in de Biesbosch. Commerciële imkers plaatsen de laatste jaren grote aantallen bijenkasten aan de randen van de Biesbosch en dat is een bedreiging voor de beschermde natuur in het Natura2000-gebied.

De bijen vliegen vooral naar de Biesbosch voor de reuzenbalsemien. Deze exotische plantensoort hoort er eigenlijk niet thuis maar bloeit er massaal en produceert veel nectar, die bovendien veel suiker bevat.

De honingbijen concurreren met andere, bedreigde soorten wilde bijen en verdringen zeldzame soorten zoals de zandhommel, knautiabij en roodrandzandbij. Van de zandhommel en de roodrandzandbij ligt respectievelijk 33 en 25 procent van het Nederlandse verspreidingsgebied in de Biesbosch.

Imkers zoeken een plek om hun volken sterk de winter in te laten gaan Thomas van der Es boswachter

Mogelijk invoering vergunning

De provincie Zuid-Holland neemt het probleem „zeer serieus”, aldus een verklaring: „De verdringing van de wilde bestuivers zien wij als een zorgelijke en ongewenste ontwikkeling.” De provincie werkt met betrokken partijen aan „een gezamenlijk handelingsperspectief” en onderzoekt of imkers vanaf volgend jaar een vergunning moeten aanvragen. Nu hebben ze alleen toestemming nodig van de landeigenaren, veelal boeren, om hun kasten te plaatsen.

De maatregelen volgen op de publicatie van een onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity Center. Daaruit blijkt dat de dichtheid van wilde bijen in de Biesbosch met „tientallen procenten” daalt door de grote aantallen honingbijen. „Een honingbijenvolk bevat, op zijn hoogtepunt, 20.000 tot 50.000 individuen, die elk grootgebracht worden met stuifmeel en nectar.”

De onderzoekers adviseren het aantal honingbijvolken binnen enkele kilometers rondom de Biesbosch drastisch te beperken, en alleen nog kasten te plaatsen op locaties op ten minste drie kilometer afstand van de „meest kwetsbare habitats”.

Absurd veel kasten

Het onderzoek is gebaseerd op metingen van voorgaande jaren, maar ook dit seizoen staan er weer „absurd veel kasten” langs de randen van de Biesbosch, stelt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. „Ze staan soms letterlijk op één centimeter van de grens van het Natura 2000-gebied.” Het gebied is aantrekkelijk voor imkers, omdat de reuzenbalsemien lang bloeit, tot in de herfst, en hun bijen dus lang kunnen vliegen. „De imkers zoeken een plek om hun volken sterk de winter in te laten gaan”, aldus Van der Es.

Naast het weren van imkers zou ook de reuzenbalsemien, een zogenoemde invasieve exoot, kunnen worden bestreden. De plant verscheen in de jaren vijftig voor het eerst in de Biesbosch en heeft sindsdien een stormachtige groei doorgemaakt. Het bestrijden ervan gaat echter het beste door de planten te maaien of handmatig uit te trekken en die methode is „kostbaar en tijdrovend”, aldus de onderzoekers van het rapport.

Boswachter Van der Es: „Reuzenbalsemien staat hier met miljarden. Bestrijding is verschrikkelijk ingewikkeld.”