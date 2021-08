Over toelaten van noodhulp valt niet te onderhandelen

Elke minuut sterven elf mensen door honger – beduidend meer dan wereldwijd aan Covid-19. Hulporganisaties doen er alles aan om de schade te beperken. De grote vraag is echter: kunnen zij die 42 miljoen acuut ondervoede mensen, waaronder 5,7 miljoen kinderen, ook op een veilige manier bereiken? De autoriteiten in veel gebieden werken namelijk niet bepaald mee.

Pim Kraan is directeur van Save the Children

De getallen zijn duizelingwekkend: tegen het einde van dit jaar zijn er 13,6 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar zwaar ondervoed. Dat is een stijging van maar liefst 20 procent in één jaar. In een groot aantal landen is die honger door mensen veroorzaakt. In Jemen bijvoorbeeld. Daar woedt al zes jaar een burgeroorlog tussen twee kampen, het ene gesteund door Saoedi-Arabië en het andere door Iran. Beide vertegenwoordigen tegenovergestelde belangen en hanteren hun eigen regels voor humanitaire hulp. Ondertussen lijdt de bevolking en is 67 procent van de mensen afhankelijk van hulp.

Enorme uitdagingen

In Ethiopië zijn miljoenen mensen aangewezen op humanitaire hulp van buitenaf. Hulpverleners staan voor enorme uitdagingen. Geen brandstof, geen telecommunicatie, geen functionerend banksysteem. Het kunnen bijstaan van de hongerende bevolking is daardoor zeer complex geworden.

Met name in de regio Tigray in Noord-Ethiopië wordt het verlenen van hulp steeds lastiger. Volgens nieuwssite The New Humanitarian bereikten tot nu toe slechts 29 van de 52 vrachtwagens van het Wereldvoedselprogramma de regio, terwijl er minstens 100 vrachtwagens per dag nodig zijn om de nood te lenigen.

Obstructie van hulp is een effectieve militaire tactiek geworden. En dat terwijl uithongering van burgers in het internationaal oorlogsrecht glashard is verboden. Zeg je daar iets van als hulporganisatie, dan beweren autoriteiten dat je fake news verspreidt en dreigen ze organisaties het land uit te zetten. Een andere tactiek is het verspreiden van leugens om lokale en internationale hulpverleners opzettelijk in een kwaad daglicht te stellen. Dat kan zelfs levensgevaarlijk zijn.

Vorig jaar waren er volgens de Aid Worker Security Database 276 veiligheidsincidenten wereldwijd, 108 hulpverleners vonden de dood. Zuid-Soedan spande de kroon, daar werden vorig jaar 14 collega’s vermoord. Maar ook in Tigray werden onlangs drie medewerkers van Artsen zonder Grenzen in koelen bloede omgebracht. Het beroep van hulpverlener is al jaren gevaarlijker dan dat van militair – en niemand doet er iets aan.

Toegang tot noodhulp mag nooit ter discussie staan. Dat is vastgelegd in het internationaal humanitair recht – het oorlogsrecht. Hulpverleners mogen niet worden aangevallen, gehinderd of geïntimideerd. In de praktijk lijkt het bijstaan van de bevolking meer op het afleggen van een bureaucratische hindernisbaan. Het duurt soms een jaar voor de benodigde papieren er zijn om levensreddende goederen een grens over te krijgen. Hele zeeschepen met voedsel worden wekenlang opgehouden ‘voor inspectie’, terwijl de bevolking hongerig wacht. Inreis- en werkvisa voor hulpverleners worden mondjesmaat en vaak voor hele korte perioden verstrekt, waardoor medewerkers keer op keer lange periodes moeten wachten voordat ze aan het werk kunnen.

Gruwelijkheden

Natuurlijk moeten hulporganisaties samenwerken met legitieme regeringen in de landen waar ze werken. Maar regeringen in landen waar een burgeroorlog woedt, zorgen zelden goed voor alle burgers in hun land. Na de gruwelijkheden op de Balkan en in Rwanda, kwamen de VN in 2005 met het concept van ‘responsability to protect’. De internationale gemeenschap zou diplomatiek, humanitair en desnoods militair moeten ingrijpen in situaties waar een regering nalaat de eigen bevolking te beschermen.

Militair en diplomatiek ingrijpen heeft weinig opgeleverd, kijk maar naar het lot van de verdreven Rohingya’s in Myanmar. Dan blijft enkel humanitair ingrijpen over. Dat betekent dat niemand uitgesloten mag worden van noodhulp. Dat de ontvangende landen toegang en veiligheid voor hulpverleners moeten garanderen. Dat ze af moeten zien van het gebruiken van hulp als wapen in de strijd.

De oproep aan de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tom de Bruin (D66), is om het onderwerp toegang tot humanitaire hulp en veiligheid van hulpverleners hoog op de politieke agenda de zetten.