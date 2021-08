OM en politie bekijken nieuwe camerabeelden in Mallorca-zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nieuwe camerabeelden ontvangen uit Mallorca van de geweldsincidenten die in de nacht van 14 juli plaatsvonden op het eiland. Hierbij raakte de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zwaargewond. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis. De Telegraaf meldde woensdag dat de nieuwe beelden afkomstig zijn van de camera’s die op de boulevard hangen in El Arenal. Het OM kon dat nog niet bevestigen en onderzoekt de exacte herkomst.

Eerdere camerabeelden waren afkomstig van een horecagelegenheid in dezelfde plaats op Mallorca. Hierop werd volgens het OM een vriend van Heuvelman belaagd. Deze beelden verschenen na de gewelddadigheden online. De suggestie werd gewekt dat Heuvelman op de beelden stond, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Wat er precies op de nieuw binnengekomen beelden staat, moet de politie nog bekijken. Wel is duidelijk dat het om Mallorcaanse horecagelegenheden gaat. Volgens een justitiewoordvoerder is de kans groot dat de gefilmde plek de plaats is waar Heuvelman is mishandeld. Het OM stelt wel dat het mogelijk is dat de beelden geen relevante informatie bevatten. „Wel hopen we natuurlijk dat het nadere informatie zal brengen over de toedracht van het geweld in Mallorca”, aldus de woordvoerder.

