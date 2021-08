Europa wordt omringd wordt door assertieve, gewelddadige machten - leidt dat tot oorlog?

Voor huidige generaties Europeanen, die al meer dan 75 jaar in vredestijd leven, is oorlog iets voor anderen. Vechten en mensen doodmaken, dat doen wij niet meer. Als er een piramide van beschaving bestond, zouden wij onszelf bovenaan situeren. Oorlog, kortom, daar staan wij tegenwoordig boven.

Als de Brits-Canadese historicus Margaret MacMillan één punt wilde maken met haar boek War. How Conflict Shaped Us, dan is het wel om keihard af te rekenen met deze populaire aanname. Zij bestudeert al haar hele leven oorlog, laatstelijk als hoogleraar in Oxford en Toronto. Oorlog heeft de huidige wereld gemaakt tot wat ze is, schrijft zij, niet vrede. De hele menselijke geschiedenis is erdoor gevormd, in negatieve én positieve zin: het heeft veel vernield en kapotgemaakt, maar ook naties en sociale klassen bevrijd. En als wij oorlog niet serieus bestuderen, en de diepmenselijke drijfveren die steeds weer tot oorlogen leiden, dan zullen we grote moeite krijgen om onze toekomst vorm te geven. ‘We moeten die drijfveren wel blijven herkennen’, schrijft MacMillan.

Ook Robert Cooper beschouwt vrede als een toestand die precairder is en meer onderhoud en hard werken vergt dan velen denken. In The Ambassadors; Thinking about Diplomacy, from Machiavelli to Modern Times zet de voormalige Britse en Europese diplomaat (Cooper werkte in Brussel voor Hoge Buitenlandvertegenwoordigers Solana en Ashton) enkele staatslieden en diplomaten in de schijnwerper die in zijn ogen een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de vorming van de westerse wereld zoals wij die kennen. Soms voorkwamen ze oorlog, soms leidden ze conflicten de goede kant op. Maar geen van hen maakte de fout oorlog als mogelijkheid te negeren.

Onder de voet lopen

De twee boeken zijn compleet verschillend. MacMillan is precies en snel, en bestookt de lezer met zoveel oorlogsfeiten en anekdotes van de klassieke oudheid tot nu dat het je soms duizelt. Cooper verkent het werk van sleutelfiguren als kardinaal Richelieu, Jean Monnet of George Kennan op cruciale momenten in de geschiedenis door rustig in te zoomen. Toch vullen deze boeken elkaar perfect aan. Want in een tijd waarin Europa weer omringd wordt door assertieve machten die geweld niet schuwen (mede omdat wij het wél schuwen) en bereid zijn alles als wapen te gebruiken, maken beide auteurs in wezen hetzelfde punt: als Europa niet onder de voet gelopen wil worden of anders schaakmat wil worden gezet in de hybride oorlogen van tegenwoordig, moet het én militaire strategieën hebben én een volwassen diplomatie op poten zetten. Beide hebben we in Europa decennialang verwaarloosd. Regeringen bezuinigden jaar in jaar uit op de defensiebegroting; veel Europese legers kunnen beter vluchtelingen opvangen dan oorlog voeren. Intussen bedelen ambassadeurs bij bedrijven om geld om recepties te kunnen geven. Bij sommige buitenlandse diensten heeft twitteren over fietspaden of gay prides meer prioriteit dan diepte-investeringen in serieuze diplomatie die het verschil kan maken tussen oorlog en vrede.

‘Oorlog is georganiseerd geweld,’ schrijft MacMillan. ‘Onze sterke natiestaten met hun gecentraliseerde bestuur en bureaucratieën zijn het product van decennialang oorlog voeren.’ Omgekeerd bepaalt de hoge organisatiegraad van onze natiestaten ook het soort oorlogen dat we kunnen voeren – namelijk die van het ergste soort: lange, high-tech oorlogen, met maximale mobilisering van de massa. Als we nadenken over de toekomst moeten we daarom beseffen dat de rol van de staat evengoed een kracht kan zijn als een gevaar. Maar dat nadenken, dat doen we niet genoeg – zelfs niet nu de Turkse marine het zeerecht schendt in de Middellandse Zee, Russische straaljagers langs Europese vliegvelden scheren en hackers losgeld eisen van vitale instellingen als ziekenhuizen en energieleveranciers.

Drama van de diplomatie

En dat is raar, want tegelijkertijd blijven burgers gefascineerd door oorlog en oorlogsverhalen en gebruiken ze het woord doorlopend. De Franse president Macron verklaarde het coronavirus de oorlog. Britse media beschuldigden de EU van een ‘sausage war’ toen er laatst problemen waren met de import van vlees in Noord-Ierland. Toen een Londens theater in de jaren zestig de anti-oorlogsmusical Oh, What a Lovely War! opvoerde, kwamen er bussen vol oudgedienden uit de Eerste Wereldoorlog kijken. Ze zongen uit volle borst mee en hingen in opperbeste stemming aan de bar. Niet de reactie die de cast en de linkse regisseur voor ogen hadden, schrijft MacMillan. Even later citeert ze een soldaat uit diezelfde oorlog die zijn moeder probeert te vertellen wat een kick oorlog geeft: ‘Ik vind oorlog fantastisch. Het is net een grote picnic, maar zonder de doelloosheid van de picnic.’

De verdienste van MacMillan is vooral dat zij glashelder weet te maken dat mensen oorlog voeren omdat ze het willen – nog steeds. De verdienste van Cooper is dat hij verkent hoe de diplomatie oorlogen kan voorkomen, vaak tegen de klippen op. Hij toont enkel fragmenten, die het ‘drama van de diplomatie’ tonen. ‘Het is moeilijk om je vinger erop te leggen. Het is bijna nooit het eind van iets.’ Nee, het drama komt eerder, ‘op momenten waarop je het niet verwacht.’ Het is Monnet, die plotseling voorstelde om Frankrijk en Duitsland in een Gemeenschap van Kolen en Staal te hijsen. Het is het Deense inzicht dat je, al verlies je als groot rijk steeds meer grond, ook dán gelukkig kunt zijn. Cooper haalt terecht oud-minister Kissinger aan, die geloofde in de kracht van de combinatie macht en diplomatie. Maar de beste passage is die over Finse politici en diplomaten die na 1945 ruimte zagen voor neutraliteit tussen Oost en West, en Finland slim uit de klauwen van Stalin wisten te houden – waar een klein land groot in kan zijn. Het Marshall-plan was bedoeld om Europa van het communisme te vrijwaren, ‘maar de Finnen begrepen dat zij zichzelf van het communisme konden vrijwaren door het Marshall-plan juist te weigeren.’

Elke tijd heeft zijn eigen vrede, schrijft Cooper. ‘Eerst was er peace by empire; toen vrede – of liever, een inperking van oorlog – door evenwicht; toen was er vrede door scheiding. De huidige liberale orde brengt vrede door samenwerking.’ We kunnen anderen geen liberale vrede opleggen. Elk stukje van de liberale orde – binnenlands, de EU, de WTO, de VN – is verantwoordelijk voor zijn eigen beetje vrede. Alleen politiek en diplomatie kunnen de huidige vreedzame orde garanderen. Oorlog niet.



Margaret MacMillan: War. How Conflict Shaped Us. Profile Books, 328 blz. € 26,99 War. How Conflict Shaped Us. Profile Books, 328 blz. € 26,99 ●●●●●

Robert Cooper: The Ambassadors. Thinking about Diplomacy from Machiavelli to Modern Times. Weidenfeld & Nicolson, 563 blz. € 32,99 The Ambassadors. Thinking about Diplomacy from Machiavelli to Modern Times. Weidenfeld & Nicolson, 563 blz. € 32,99 ●●●●●