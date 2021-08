Mexico klaagt Amerikaanse wapenfabrikanten aan, eist 10 miljard dollar schadevergoeding

Mexico heeft woensdag verschillende Amerikaanse wapenfabrikanten aangeklaagd voor een federale rechtbank in Massachusetts. Het land beschuldigt de bedrijven van het leveren van illegale wapens aan gewelddadige Mexicaanse drugskartels, wat in Mexico tot duizenden doden geleid zou hebben. Dat meldt persbureau Reuters.

In de rechtszaak zijn onder meer de wapenfabrikanten Smith & Wesson, Colt’s en Glock Inc. gedaagd. Mexico eist een schadevergoeding van 10 miljard Amerikaanse dollars (bijna 8,5 miljard euro) voor de schade die het land geleden zegt te hebben. Mexicaanse autoriteiten klagen al jaren dat de Amerikaanse wapenindustrie het bendegeweld in hun land aanwakkeren.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken verwijt de betrokken bedrijven „nalatige praktijken” en laat weten dat het aan de rechtbank is om de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Volgens de minister is het land twee jaar bezig geweest met het analyseren van juridische precedenten over nalatigheid door Amerikaanse wapenfabrikanten voor het de rechtszaak startte.

Gestolen

De NSSF, de Amerikaanse nationale handelsvereniging voor de vuurwapenindustrie, laat in een verklaring weten dat het de Mexicaanse regering zelf verantwoordelijk vindt „voor de ongebreidelde misdaad en corruptie binnen hun eigen grenzen”. Volgens de NSSF gebruiken de Mexicaanse drugskartels wapens die illegaal naar Mexico zijn meegenomen of zijn gestolen van Mexicaanse militairen en wetshandhavers.

In de documenten die bij de rechtbank zijn ingediend worden enkele wapens specifiek vernoemd, waaronder het Emiliano Zapata 1911 model van fabrikant Colt. Dit pistool zou een statussymbool zijn voor bendeleden, omdat het naar een Mexicaanse revolutionair vernoemd is.