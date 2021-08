Mexico is Amerikaanse wapens beu

Elk weekend reed de Mexicaan in negenenhalf uur van Ciudad Juarez naar Mesquite, vlak bij Dallas, Texas. Mesquite is beroemd om zijn wapenmarkten. Elk weekend kocht hij er twaalf tot vijftien AR-15 semi-automatische geweren. Dan reed hij negenenhalf uur terug en verkocht in Mexico de wapens aan het drugskartel dat ze had besteld. „Niemand in Mesquite die hem om een vergunning vroeg”, zegt Ioan Grillo, een journalist die de Mexicaan in de gevangenis interviewde voor zijn in februari verschenen boek Blood Gun Money. „Niemand die hem aan de grens controleerde.”

De toestroom van illegaal uit de Verenigde Staten geïmporteerde vuurwapens is Mexico allang een doorn in het oog. Schattingen over het aantal wapens dat vanuit het noorden Mexico wordt binnen gebracht, lopen op tot 500.000 per jaar. Woensdag stelde de Mexicaanse regering een daad en spande een rechtszaak aan tegen tien Amerikaanse wapenfabrikanten, waaronder Colt, Glock en Barrett.

Volgens de aanklacht helpen deze bedrijven actief mee aan de smokkel van wapens naar Mexico. „Tientallen jaren zijn de Mexicaanse overheid en burgers het slachtoffer geworden van een dodelijke vloed aan (militaire) vuurwapens afkomstig uit de VS”, aldus de aanklacht.

Van alle wapens die tussen 2014 en 2018 in Mexico zijn opgespoord door de Amerikaanse dienst Alcohol, Tabak en Vuurwapens, bleek zo’n 70 procent afkomstig van Amerikaanse fabrikanten en handelaren. „AK-47’s ofwel Kalasjnikovs komen via de VS vanuit Roemenië in Mexico terecht”, zegt Grillo door de telefoon vanuit Mexico-Stad.

Koffietafelpistool

Colt produceert een .38 pistool met op de loop de naam en het gezicht van Emiliano Zapata, de Mexicaanse revolutionair uit het begin van de twintigste eeuw. Het vindt vooral gretig aftrek in Mexico, als een soort koffietafelpistool voor drugsbazen. Het voorbeeld wordt in de aanklacht aangehaald als bewijs dat Amerikaanse wapenfabrikanten zich welbewust op de Mexicaanse markt richten, en dat het hun niet uitmaakt of hun producten in handen van moordenaars vallen.

De grote bulk van de smokkelwaar betreft veel zwaardere wapens, zoals het .50 scherpschuttersgeweer van Barret. De kogels uit dit wapen, gebruikt door Amerikaanse militairen in Afghanistan en Irak, zijn zo groot als een sigaar en kunnen tot op zo’n twee kilometer afstand door de deur van een gepantserd voertuig dringen. Met een Barrett .50 haalde een drugsbende in 2016 een politiehelikopter neer in West-Mexico. In 2019 beschoten leden van het Sinaloa drugskartel met hetzelfde geweer de politieagenten die hun leider gevangen hadden genomen. De straten in Culiacán lagen bezaaid met doden en gewonden en de politie moest de bendeleider vrijlaten.

In Mexico worden zo’n 30.000 moorden per jaar gepleegd, naar rato van de bevolking zo’n drieënhalf keer zoveel als in de VS. Een niet bij naam genoemde Mexicaanse regeringsfunctionaris vertelde persbureau Reuters dat 17.000 van die moorden zijn gepleegd met wapens die uit de VS zijn binnengesmokkeld.

Grillo zag tijdens zijn onderzoek voor Blood Gun Money hoe eenvoudig het is om in de VS legaal aan vuurwapens te komen, in tegenstelling tot het veel strengere Mexico. Een man die 85 geweren tegelijk koopt – de verkoper geeft ze gewoon mee. „De Amerikaanse regering kan het de smokkelaars heus wel lastiger maken”, zegt Grillo. „Om te beginnen door screening van de kopers serieus aan te pakken.”

Schietpartij in El Paso

In Amerikaanse media kwamen onmiddellijk juristen aan het woord over de kansen van de Mexicanen, die vrijwel allemaal menen dat de wapenlobby de Amerikaanse wetgeving behoorlijk heeft dichtgetimmerd. In 2005 werd een wet aangenomen die wapenfabrikanten vrijwaart van vervolging als met ‘hun’ wapens een misdrijf wordt gepleegd. Niet voor niets luidt het motto van wapenlobby: ‘Vuurwapens doden geen mensen, mensen doden mensen’.

De timing van de Mexicaanse aanklacht lijkt niet toevallig. Het was dinsdag een jaar geleden dat een schutter in El Paso, Texas, aan de zuidgrens, twintig mensen doodschoot in een supermarkt. Acht van de slachtoffers hadden de Mexicaanse nationaliteit.

In 2019 besloot het Supreme Court dat ouders van kinderen die slachtoffer werden van een schietpartij op de Sandy Hook basisschool (twintig kleuters en zes volwassenen gedood met een AR-15 semi-automatisch geweer in 2012) het recht hebben hun zaak voor de rechter te brengen. Wapenfabrikant Remington probeert de zaak te schikken met een afkoopsom van 33 miljoen dollar (28 miljoen euro).

De Mexicaanse regering zegt deze en soortgelijke zaken goed in de gaten te houden en ziet hierin aanleiding om een jarenlang misnoegen om te zetten in juridische actie. Minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard zei tijdens een persconferentie dat „ons belangrijkste doel is om deze bedrijven te stoppen”.

„Ik zou niet meteen zeggen dat ze kansloos zijn”, zegt Grillo. „Kijk naar de tabaksfabrikanten en de farmaceutische industrie. De grote veranderingen in die branches zijn allemaal afgedwongen voor de rechter.”