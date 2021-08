Lionel Messi verlaat na zeventien seizoenen FC Barcelona

Lionel Messi vertrekt bij FC Barcelona. Door de financiële beperkingen waaronder Spaanse voetbalclubs staan, is het niet gelukt om met Messi een nieuw contract te sluiten. Dat heeft de club donderdagavond bekendgemaakt. Messi, die geldt als een van de beste voetballers aller tijden, staat sinds 2000 onder contract bij Barcelona en droeg zijn hele profcarrière het shirt van de Catalaanse club.

De afgelopen weken onderhandelden Messi (34) en het door Ronald Koeman getrainde Barcelona over een nieuwe verbintenis. Messi’s oude contract, goed voor 138 miljoen euro per jaar, liep eind juni af. Zowel de voetballer als de club wilden graag met elkaar verder. Maar dat gaat niet door, volgens FC Barcelona door „financiële obstakels”, die te maken hebben met „regels van de Spaanse Liga”.

Om de uitgaven aan transfers en salarissen binnen de perken te houden, mogen clubs in Spanje daar jaarlijks een beperkt bedrag aan uitgeven. De hoogte daarvan hangt af van hun inkomsten - die afgelopen jaar door de coronacrisis aanzienlijk terugliepen. Daardoor viel Messi’s oude salaris ver buiten de bestedingslimiet. De aanvaller zou volgens ingewijden uit de voetbalwereld bereid zijn geweest genoegen te nemen met de helft van zijn oude vergoeding, maar naar nu blijkt was dat alsnog niet voldoende.

Tien keer kampioen

Barcelona en Messi zeggen „ten diepste” te betreuren dat er na 21 jaar een einde aan hun samenwerking komt. „FC Barcelona wil volmondig zijn dank uitdrukken aan de speler voor zijn bijdrage aan de club en wenst hem het allerbeste voor zijn persoonlijke en professionele toekomst.” Messi zelf heeft nog niet gereageerd op zijn vertrek. Bij welke club hij zijn loopbaan zal voortzetten, is nog onbekend.

Messi maakte in 2004 zijn debuut in het eerste team van FC Barcelona. In de daaropvolgende zeventien seizoenen speelde hij ruim achthonderd officiële duels voor de club, waarin hij met 683 doelpunten uitgroeide tot clubtopscorer. Met Barcelona werd Messi tien keer landskampioen en won hij vier keer de Champions League. Daarnaast werd hij zes keer uitgeroepen tot beste speler van de wereld.