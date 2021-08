Lezen in de zomer: oude wijsheid voor nieuwe tijden

De samenleving voelt nog wat wiebelig, nu we met vallen en opstaan uit onze lockdown-holen komen gekropen. Uitspraken van beroemde psychiaters dat we in een ‘crisis van zingeving’ zitten, klinken zo gek nog niet, in een tijd die bij vlagen vrij richtingloos aandoet. Wat is een goed leven? Hoe verhouden we ons tot elkaar, tot de natuur?

Begin hiermee

In The Web of Meaning legt Jeremy Lent het taoïsme langs de lat van de wetenschap: van de natuurkunde tot de neurologie. Filosoof Roman Krznaric maakt in De goede vooroudereen mooie tour langs de wijsheden van inheemse volken. Vooral over de stoïcijnen valt veel nieuws te lezen. Van heel praktisch door oud-schaatser Mark Tuitert in DRIVE, tot wat filosofischer in A field guide to a happy life van hoogleraar Massimo Pigliucci.

Het dominante verhaal wankelt. Welk verhaal? Dat mensen de natuur onder controle kunnen krijgen, dat een goede en rechtvaardige samenleving vooral ontstaat door competitie, dat het leven erom draait dat je je als individu onderscheidt van de rest, en dat vrijheid het hoogste goed is.

Maar welke verhalen en welke filosofen bieden dan wél richting? Een overtuigend nieuw alternatief is er nog niet, en dat leidt ertoe dat opvallend veel schrijvers de laatste maanden teruggrijpen op oude wijsheden voor deze nieuwe tijden.

De Tao en de Stoa zijn oude filosofische stromingen die een markante opleving doormaken in zelfhulp- en filosofieboeken. De Tao omdat die volgens veel schrijvers diepe wijsheden bevat over het belang van een eenvoudig leven, van meebewegen met de maalstroom van het leven, van onderdeel zijn van wat er op je afkomt. En de Stoa omdat het een leer is die door zijn gedisciplineerde helderheid houvast kan bieden in een turbulente tijd, zoals bijvoorbeeld het afgelopen coronajaar.

Nu schrijvers de oude wijsheden in duiken, kijken zij ook nadrukkelijker naar niet-westerse tradities zoals die van inheemse volken als de Maori en de Iroquois. Want is er ondanks alle vooruitgang en innovatie niet óók iets verloren gegaan?

Jeremy Lent: The web of meaning, New society publishers, 464 blz. €34,99

Roman Krznaric: De goede voorouder, Ten Have, 304 blz. €22,99

Massimo Pigliucci: A field guide to a happy life, Basic Books, 160 blz. €15,19