Legendarische motorcoureur Valentino Rossi kondigt afscheid aan

Motorcoureur Valentino Rossi beëindigt na dit seizoen zijn carrière in de MotoGP, de hoogste klasse in het motorracen. De 42-jarige Italiaan, die in totaal negen keer wereldkampioen werd, maakte dat donderdag bekend bij een persconferentie in Oostenrijk, waar komend weekend de Grand Prix van Stiermarken wordt gehouden. Rossi, bekend om zijn gele startnummer 46, wordt algemeen gezien als een van de beste motorcoureurs aller tijden.

Dat Rossi afscheid zou gaan nemen, zat er al een tijd aan te komen. Vorig jaar verloor hij zijn plek bij het hoog aangeschreven fabrieksteam van Yamaha. Momenteel ligt hij slechts negentiende in het kampioenschap - waarmee dit seizoen het slechtste van zijn carrière is. „Het is moeilijk [...] om te weten dat ik volgend jaar niet zal racen” zei hij op de persconferentie. „Ik heb dit zo’n beetje dertig jaar gedaan, dus mijn leven zal veranderen. Maar hoe dan ook, het was geweldig. Het was een lange reis en het was heel, heel erg leuk.”

Rossi maakte in 1996 zijn WK-debuut, in de minder krachtige 125cc-klasse. Hij werd daar in 1997 kampioen, gevolgd door een 250cc-titel in 1999. Vanaf 2000 was hij onafgebroken actief in 500cc (later omgedoopt in MotoGP), de krachtigste klasse in het WK-circuit. Zeven kampioenschapstitels verzamelde hij daar: van 2001 tot en met 2005, en in 2008 en 2009. Van de meer dan vierhonderd races waaraan hij deelnam, won hij er 115. Zijn tot nu toe laatste overwinning behaalde hij in 2017 bij de TT van Assen.

Rossi maakt een wheelie op het circuit van Brno in Tsjechië. Foto Michal Cizek/AFP Rossi eerder dit jaar bij de Grand Prix van Duitsland. Foto by Ronny Hartmann/AFP Rossi reed zijn hele loopbaan met het startnummer 46, dat onlosmakelijk aan hem verbonden raakte. Foto Gabriel Bouys/AFP Rossi vroeg in zijn carrière, nadat hij in 1998 de 250cc-race in Australië heeft gewonnen. Foto Torsten Blackwood/AFP

In zijn lange loopbaan nam Rossi het op tegen rivalen als Max Biaggi, Casey Stoner en Marc Márquez. Misschien wel zijn belangrijkste concurrent was de Spanjaard Jorge Lorenzo, met wie hij meerdere verhitte duels om de wereldtitel uitvocht. Rossi, die om niet geheel duidelijke redenen de bijnaam The Doctor heeft, maakte zo nu en dan ook uitstapjes naar andere takken van gemotoriseerde sport. Zo deed hij mee aan rally’s en was hij vijftien jaar geleden dicht bij een overstap naar het Formule 1-team van Ferrari. Bij een test in de rode racewagen maakte hij veel indruk - volgens Michael Schumacher kon hij de overstap makkelijk maken - maar toch hield Rossi het bij twee wielen in plaats van vier.

Dit seizoen staan er nog negen Grands Prix op de kalender. Zijn laatste race zal Rossi op 14 november rijden in Valencia.