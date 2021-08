Kind (5) overleden als gevolg van explosie op plezierjacht in Groningen

Een 5-jarig kind dat woensdag gewond raakte bij een explosie in het Groningse Kropswolde, is donderdag overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de overkoepelende gemeente Midden-Groningen na berichtgeving door RTV Noord. De explosie vond rond 13.45 uur plaats op een varend plezierjacht nabij een camping in de Groningse plaats. Hoe het incident kon gebeuren, is nog niet bekend.

Bij de explosie raakten nog vijf anderen gewond: een 28-jarige vrouw, twee mannen van 29 en 64 jaar en twee kinderen, zo meldt persbureau ANP. Drie van hen zijn ernstig gewond, het is niet duidelijk wie dat zijn. Alle slachtoffers komen uit de gemeente Midden-Groningen.

Locoburgemeester van de gemeente Erik Drenth noemde het overlijden van het 5-jarige kind tegenover RTV Noord „echt verschrikkelijk”. Momenteel doet de politie forensisch onderzoek op de boot en worden getuigen en betrokkenen gehoord.