‘Ik ben ook maar een kindje uit de achterbuurt’

Omdat haar laatste bundel Rennen naar het einde van honger zo’n samenhangende indruk maakt, zowel thematisch als naar de vorm, vraag ik Esther Jansma (62) of ze hem echt gecomponeerd heeft, in de volle overtuiging dat het antwoord ‘ja’ zal luiden. Maar het antwoord is nee. Ze heeft gewoon gedichten geschreven. De samenhang ontstaat vanzelf, ze begint bij elk gedicht opnieuw, elk gedicht moet het weer zelf doen. Iemand, ze denkt Rudy Kousbroek, heeft eens gedichten vergeleken met raceauto’s. „Dat vind ik echt heel goed. Gewoon rrronk! De auto gaat ergens heen en dat doet-ie heel effectief. Geen handkarren schrijven, maar racewagens.”

De bundel vol gedichten als race-auto’s maakt dus een zeer samenhangende indruk en lijkt in zijn geheel, grofweg, te gaan over het verlangen naar veiligheid in de onveiligheid van de wereld. En dus gaat het over kinderen die niet erg geborgen zijn, over vervreemding van huis, land, taal, geliefden.

Ze vertelt dat ze, ook door eigen ervaringen, tegenwoordig het gevoel heeft dat ze veel meer van mensen snapt. Dat ze het daarom aandurft om, hoe impliciet ook, over vluchtelingen te schrijven. „En daarom durf ik het ook aan om te zeggen: wij zijn allemaal in meer of mindere mate vreemdelingen. Niemand van ons is normaal, niemand voelt zich honderd procent deel van de wereld waarin-ie leeft, we staan allemaal aan de buitenkant, de een meer dan de ander. We zijn niet allemaal uit oorlogsgebied gevlucht, godzijdank, maar de kwetsbaarheid van mensen zit overal.”

Dit gedicht heet ‘Waarom we hier zijn’ – ik neem niet aan dat u begint met de titel?

„Nee. Die komt aan het eind. En die verandert ook vaak, het meest veranderlijke bij mij zijn altijd de titels. Als ik denk ‘dit werkt niet’ maak ik er iets anders van.”

Lees het gedicht onderaan deze pagina.

Als je leest ‘waarom we hier zijn’ denk je in eerste instantie: ‘we’ dat is de mensheid.

„En zo bedoel ik het ook. We zijn hier omdat we bewegen, al zijn er ook ervaringen in het leven waarbij je denkt ‘maak mij maar van steen’. Ook iedereen individueel bestaat nog omdat-ie is blijven bewegen. En dan is er natuurlijk de vluchtelingen-thematiek en waarom mensen hier naartoe komen. Die betekenissen zitten er allemaal in voor mij.”

Wat is ‘spul’?

„Spul is wat geen biologisch leven heeft. Materie. Maar ik ga niet ‘materie’ schrijven want daarmee geef ik een soort duurte aan de taal die ik nu juist niet wil. Ik probeer het zo veel mogelijk met goedkope taal te doen – ik ben ook maar een kindje uit de achterbuurt. Ik wil lezers er niet uit gooien. De deur van het gedicht moet op een vriendelijke manier opengezet worden, zodat mensen denken: ah, dit begint niet te moeilijk, ik wil wel verder. Dan krijg je daarna de ingewikkeldheid.”

Waarom is het ‘onlogisch’ van spul om te bewegen?

„Spul heeft geen wil. Ik dacht bij deze eerste strofe: hoe beschrijf ik nou de evolutie in a nutshell. We beginnen met materie. Vervolgens krijg je groeiseltjes – dus ik zet planten op de levenloze materie, en vervolgens laat ik daar dieren uit ontstaan en dan eindig ik in de tweede strofe met mensen.”

Hier gaat iets bladeren openvouwen en ‘zonder uitzicht op verhuizen met de zon meedraaien’.

„Kijk, bomen en planten kunnen niet zeggen: ik ga nu even ergens anders heen. Ze staan waar ze staan, maar ze bewegen wel.”

Nog even naar de eerste regel; bent u niet bang dat de lezer doorleest: het meest onlogische van spul is bladeren?

„Maar dat past wel in die eerste regel denk ik, want spul kan geen bladeren hebben. Dus de onlogica wordt nog eens even extra aangezet. Hoezo verandert spul in bladeren? Het kan niet, maar toch is het gebeurd en dat staat hier in die eerste zin.

„En verder heb ik erg de neiging om gelijke regellengtes te willen, ik weet niet wat dat is van mij. Ik heb echt twee blokjes willen maken.”

Voel u zich hier gedwongen door de eigen behoefte aan een bepaalde regellengte?

„Nou het is zo: die vorm en dat ritme laten nieuwe gedachten ontstaan. Het is door dit soort beperkingen aan mezelf op te leggen dat er uiteindelijk uitkomt wat eruit komt. Het is een kader van muziek. Zonder vorm wordt het willekeurig. Die regelafbrekingen voegen daarbij ook ambiguïteit toe.”

Een boom of een plant kan staan, vergroeid zijn, geworteld, maar u zegt ‘verankerd’. Alsof-ie is vast gemaakt. Waarom dat woord?

„Omdat er daarna beweging komt? En ik hou niet van het woord geworteld, dat doet me denken aan een bepaald type gedichten: (met zware stem) ‘Een vrouw is als een boom geworteld’. Misschien heeft onbewust ook wel meegespeeld dat mijn zoon Melle, die nu 24 is, toen hij drie was een keer zei: ‘Hé mam, die boom heeft voeten!’ Zo’n boom met van die dikke wortels die gedeeltelijk bovengronds groeien, zo’n lichaam en dan toch verankerd zijn.”

Die onmogelijkheid zet u nog eens aan met ‘zonder uitzicht op verhuizen’.

„In de tweede strofe wordt er wél verhuisd hè. Dan gaan ze er vandoor, dat zijn mensen. Dus het is ook om de tegenstelling duidelijk te maken. Het hele gedicht gaat uiteindelijk over mensen, het verankerde lichaam komt in de tweede strofe terug als ze wachtend op water verankerd in hun eigen misère staan. Ook daarom heeft dat woord voor mij een enorme werking.”

‘Loskomen uit de aarde’ hangt nog steeds af van ‘het meest onlogische’?

„Ja. Het is een stap in de evolutie dat er opeens beentjes worden ontwikkeld en dat de wil ervoor kan zorgen dat je je verplaatst.”

En dat heet dan ‘uit een omhelzing vallen’.

„Ik denk dat het echt wel veilig is om een boom te zijn die niet kan denken ‘ik moet ergens anders heen’. Met die pootjes moet je heen en weer bewegen op zoek naar iets, opeens zit je in de ruimte zonder de aanraking van iets anders om je heen.”

Pas als je gaat rennen komt er een eind aan de honger?

„Nee het is: wat ons allemaal beweegt, ook de diertjes en zo, is dat we geen honger willen hebben. Honger bedoel ik dan als een verzamelnaam voor ongemak, voor al de dingen die we niet willen. Dus we gaan op jacht, of naar de winkel, we gaan van alles doen om dat ongemak te beëindigen. Daarom bewegen we. En uiteindelijk is het ook dubbelzinnig hè, want wat is nou echt het einde van honger? Dan ben je dood.”

We bewegen ook omdat we dingen wél willen. Spelen, dansen, elkaar bezoeken.

„Laat ik het zo zeggen: bewegen om je goed te voelen. Om te leven. Bevend van willen pootjes verzetten.”

En dan staat er heel verrassend met ‘Want het ging zo’. Alsof we ons de hele tijd iets hadden kunnen afvragen.

„Ik zie gedichten vaak als kleine monologen van een spreker die niet samenvalt met mij. Dus dit is de verteller. Je hebt een vrij abstracte eerste strofe, en aan het begin van de tweede blijkt opeens dat er iemand is die dit zegt, die reflecteert op haar situatie. Hier wordt het ineens concreet.”

U zegt als vanzelf ‘haar’ situatie?

„Ik dacht: wie is nou degene die niet weg wil van de plek waar de kinderen liggen. Voor mij is dat een moeder. Maar in het gedicht zeg ik dat niet, want ook dan slaat er misschien een deur dicht voor sommige lezers.”

Ze stonden aan de grond genageld, net als die verankerde bomen, ‘toen de muren vergruisden, het rotten begon’. Dat lijken twee heel verschillende dingen, of niet?

„Het kunnen de gewassen op het veld zijn die beginnen te rotten, maar ook mensen die dood in de straten liggen – het is een oorlogssituatie of een toestand na een ramp.”



Esther Jansma: Rennen naar het einde van de honger. Prometheus, 64 blz. €24,99

Met ‘keerden’ wordt beweging gesuggereerd, maar het is geen bewegen.

„Ze staan zoals die planten in de eerste strofe. Ze zijn eigenlijk al aan het wennen aan de shit. En dan is de zon zoiets als vluchtelingenhulp of het Rode Kruis dat water uitdeelt. Tot er mensen dood beginnen te gaan, dan komt er beweging, de buren vertrekken.”

En dan komt de zin die het allemaal enorm naar iemand toe brengt, want hier staat ineens ‘ik’.

„Die ‘we’ uit de eerste regel van deze strofe splitst zich hier op in een ik en een jij. Dat de ik niet weg wil van de plek waar de kinderen liggen, kun je letterlijk nemen, maar het is ook – wat is nou vluchten, wat is nou verhuizen? Dat is dat je je geschiedenis achterlaat, de mensen van wie je hield, het verleden dat voor een deel in die grond ligt.”

Waar je dus wel degelijk ook verankerd bent, ook al kun je dan bewegen.

„Ja, dat is wat ik daar bedoeld heb. Ik ben archeoloog, ik weet hoezeer plekken doordrénkt zijn van geschiedenis. Je bent ook de plek waar je je verleden hebt en je liefde. En als je moet vluchten laat je dat allemaal achter.”

En dan is de tegenbewering: ‘leven is kunnen bewegen’. Is dat waar?

„Nou, een ding, spul, leeft niet hè. De ene voet voor de andere, dat kan een steen niet, dat kan de bank waarop ik zit niet, maar biologisch leven kan veranderen in respons op een situatie.”

Bewegen betekent hier ‘je kunt je aanpassen’?

„Ja. Ik vond het zo lief dat hij dat zegt, ik stel me er een traditioneel echtpaar bij voor. ‘Je bent geen ding’. Hij haalt haar daarmee uit haar verstarring.”

En dan is het gedicht afgelopen en dan kijk je nog eens naar de titel.

„Ja. Waarom we hier zijn. Omdat we leven, verlangen, omdat al deze dingen gebeuren.”

Waarom we hier zijn Het meest onlogische van spul is bewegen, bladeren openvouwen, het in de grond verankerde lichaam zonder uitzicht op verhuizen met de zon meedraaien, loskomen uit de aarde, uit een omhelzing vallen, zonder besef dat je leeft maar bevend van willen pootjes verzetten, rennen naar het einde van honger. Want het ging zo: we stonden aan de grond genageld toen de muren vergruisden, het rotten begon, keerden ons gezicht naar de zon, in rijen wachtend op water tot de eersten stierven. Huilend vertrokken de buren. Ik wilde niet weg van de plek waar de kinderen liggen. Jij zei: leven is kunnen bewegen, je bent geen ding. Esther Jansma uit: Rennen naar het einde van honger.