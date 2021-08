Hoe een café-uitbater op ramkoers raakte met Heineken

De geur van verschaald bier is hardnekkig. Het is tijden geleden dat hier voor het laatst gedanst is, er een band op het podium stond en een pilsje werd getapt. En toch hangt die typische kroeglucht er nog, alsof de zaak gisteren nog open was.

Maar Muziek Café Dollars, om de hoek van de Nijmeegse Grote Markt, is al bijna zeventien maanden dicht. Sinds de horeca voor het eerst op slot ging vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus, op 15 maart 2020.

En dat kan niet anders, vindt eigenaar Maarten Rooijakkers. Op een zomerse zondag geeft hij samen met zijn vrouw en mede-eigenaar Ingrid een rondleiding door het café. Rolmaat in de hand. Kijk, wijst Ingrid, het gangetje naar de wc’s, naast het kleine podium achterin, is maar een meter breed. „Je kunt elkaar daar dus niet eens passeren.”

Bij de bar is er wel iets meer ruimte, mits de tafeltjes aan de zijkant opgeklapt zijn. „Maar als er iemand zit, kun je al geen anderhalve meter afstand meer houden.”

Wat ze ermee bedoelen te zeggen: Dollars is volgens Maarten en Ingrid gewoon niet geschikt voor de ‘anderhalvemetereconomie’ die vorig jaar werd opgetuigd nadat corona voet aan de grond kreeg in Nederland. Het café is te klein, te smal en al te zeer ingericht op dansen en live muziek, laat op de avond.

Ook het plaatsje aan de voorkant, waar tijdens concerten de rokers terecht kunnen, is te klein om er een succesvol terras van te kunnen maken, vinden ze. En daarbij: Dollars gaat normaal gesproken pas om 21.00 uur open. Dan hadden ze dus hun hele bedrijfsmodel om moeten gooien, zegt Ingrid. Ze kunnen het pand, kortom, gewoonweg niet gebruiken waar het voor bedoeld is.

Daaruit volgt volgens hen dat ze ook hun huur niet volledig kunnen – en zouden moeten hoeven – betalen.

En dat probeert Maarten Rooijakkers nu via de rechter af te dwingen. Hij begon een bodemprocedure tegen zijn huurbaas: Heineken. Rooijakkers huurt zijn pand sinds 2003 van Heineken, dat het op zijn beurt weer huurt van een vastgoedpartij. Een uitspraak wordt later deze maand verwacht.

Aan NRC vertelt Maarten Rooijakkers waarom hij deze stap gezet heeft, nadat hij inzage heeft gegeven in e-mailwisselingen, juridische stukken en twee geluidsopnames van gesprekken met medewerkers van Heineken.

Rooijakkers heeft vanaf maart 2020 tevergeefs voorstellen gedaan om er gezamenlijk uit te komen, zegt hij. Zijn huur opzeggen bleek ook geen reële mogelijkheid. Hij voelt zich, niet voor het eerst in zijn achttien jaar durende samenwerking met Heineken, klem gezet door de brouwer: de coronacrisis heeft de machtsongelijkheid die er al was uitvergroot, volgens hem. En veel „oud zeer” naar boven gehaald.

Heinekens handelwijze in de afgelopen tijd omschrijft hij als „machtsmisbruik”, „maatwerk verkondigen maar het tegenovergestelde doen” en „in de media een wit voetje halen, maar in werkelijkheid ondernemers uitmelken.”

Vele huurdisputen

De zaak van Rooijakkers tegen Heineken is een van de vele die, sinds corona losbarstte, uitgevochten wordt in de horeca. Meestal gaat die over de huur.

De overkoepelende vraag in die zaken: wie draait er, in een sector die zo hard getroffen is door de overheidsmaatregelen, op voor de kosten van de coronacrisis? Is de huur alleen voor de rekening van de uitbater van een café of restaurant? Of moet de verhuurder hierin ook een rol spelen?

„Rechters lijken in kortgedingzaken meer op de hand van huurders te zijn”, schreef advocaat Raoul Meester in december in vakblad Misset Horeca, in een analyse van 25 zaken. Dit jaar volgden bovendien ook enkele uitspraken in – uitgebreidere – bodemprocedures waarin de rechter besloot tot een vorm van huurvermindering.

In het geval van café Dollars is er nog een andere vraag. Want hoe zit het in het geval van een tussenhuurconstructie, zoals Heineken die bij Dollars vervult, net als bij zo’n 700 andere horecazaken? Dan zijn er drie partijen in het spel: de vastgoedeigenaar, de tussenhuurder en de horeca-ondernemer. Hoe moet ‘de pijn’ dan verdeeld worden?

Het mag duidelijk zijn: Rooijakkers en zijn advocaat Stijn Stevens van Guyot Advocaten vinden dat ook Heineken verantwoordelijk is en een deel van de huur moet betalen.

Heineken is het daar niet mee eens. Rooijakkers, vindt de brouwer, heeft net als andere ondernemers gebruik kunnen maken van allerlei steunmaatregelen van de overheid. Zoals de TVL, die bedoeld is om vaste lasten zoals de huur te dragen. „Ik vind ook wel dat Heineken recht heeft op een deel van de TVL”, reageert Rooijakkers. „Maar de TVL was in het begin bijvoorbeeld niet eens hoog genoeg om de huur te dekken.”

Daarbij heeft Heineken naar eigen zeggen genoeg gedaan „om Rooijakkers tegemoet te komen”, aldus Heinekens advocaat in de stukken die bij de rechtszaak zijn ingediend.

De brouwer kwam, nadat op 15 maart 2020 de horeca werd gesloten, snel in actie. In het hele land, dus ook bij Dollars, werd geleverd bier kosteloos weer opgehaald en terugbetaald. Ook als fusten of tanks al waren aangebroken. Het bedrijf stond ‘schouder aan schouder’ met de horeca, zoals het vaak herhaalde.

Bij de ondernemers die, zoals Rooijakkers, van Heineken een pand huren, werd de huur van april en van mei „volledig kwijtgescholden”.

Maar Rooijakkers vindt dat „een druppel op de gloeiende plaat” en wijst erop dat Heineken in die eerste lockdownmaanden eigenlijk maar één maand huur op zich heeft genomen, en niet twee. Die andere maand heeft Malant betaald, de eigenaar van het pand waarin Dollars zit, nadat Heineken aan de vastgoedpartijen in tussenhuurconstructies had gevraagd om ook een maand huur op zich te nemen.

Wat Heineken hier doet, kan ik niet goed rijmen, dit lijkt schizofreen Stijn Stevens advocaat bij Guyot Advocaten

Niet alle vastgoedpartijen zagen dat overigens zitten. In Limburg kwam het tot in maart dit jaar tot een rechtszaak, aangespannen door een vastgoedpartij die níét wilde meebetalen aan Heinekens geste.

Een uitspraak laat nog op zich wachten, want de kantonrechter heeft over deze zaak advies gevraagd aan de Hoge Raad.

Daarmee wordt straks eindelijk door de hoogste rechter de vraag beantwoord of de coronamaatregelen grond zijn voor huurvermindering.

Opvallend is wel, zegt advocaat Stevens, dat Heineken dat wél betoogt in de zaak tegen de Limburgse vastgoedpartij, maar níét in het geval van café Dollars. „Als advocaat bepleiten we natuurlijk wel vaker in verschillende kwesties standpunten die diametraal tegenover elkaar lijken te staan”, zegt hij. „Maar in dit geval gaat het om de principiële vraag of de beperkende overheidsmaatregelen een gebrek vormen. Dat is wél of niet zo. Wat Heineken hier doet, kan ik niet goed rijmen, dit lijkt schizofreen.”

Verwijten over en weer

Zeker na de eerste lockdown heeft Rooijakkers niets meer aan Heineken gehad, zegt hij. Heineken is het daar niet mee eens. De brouwer wijst erop dat Rooijakkers een betalingsregeling is aangeboden, en dat hij daarnaast ook nog inkomsten heeft gehad van de woning boven het café, dat hij van Heineken huurt en zelf weer doorverhuurt.

Die betalingsregeling is door Rooijakkers overigens afgeslagen, hij heeft altijd zijn facturen betaald. „Want een schuld betekent nog meer afhankelijkheid”.

En in februari dit jaar bood Heinekens regiodirecteur Out of home Rooijakkers een bedrag van 6.000 euro aan, voor de helft betaald door vastgoedeigenaar Malant. „Let wel, dit is tegen finale kwijting” schrijft ze per e-mail, en „onder voorbehoud van goedkeuring van de pandeigenaar”. Rooijakkers slaat dat voorstel per e-mail af. Hij vindt het bedrag te laag: zijn maandelijkse huur is ongeveer 5.000 euro per maand en hij ziet niets in finale kwijting „omdat niemand weet wanneer de overheidsmaatregelen volledig worden opgeheven.”

Volgens Heineken heeft juist Rooijakkers het laten liggen in coronatijd. Zo stelt de brouwer dat hij helemaal niet zijn best heeft gedaan om tóch omzet te halen uit zijn café, bijvoorbeeld door zijn terras te heropenen of bierpakketten te verkopen.

Maarten en Ingrid vinden dat een vreemd verwijt, alleen al omdat ze geen exclusieve bieren verkopen bij Dollars. „Moet ik dan Amstel Radler aan de deur gaan verkopen?”

Bovendien, zegt Maarten Rooijakkers, heeft hij Heineken vorig jaar mei al gemaild dat zijn pand in de anderhalvemetereconomie „helaas niet meer geschikt is voor het uitoefenen van een cafébedrijf”. Een dag later antwoordde een medewerker verantwoordelijk voor het horecavastgoed van Heineken in Nijmegen dat „wij je stelling delen dat het voor jouw type bedrijf geen of nauwelijks zin zal hebben om binnen de 1.5 meter samenleving te gaan heropenen.”

Foto Dieuwertje Bravenboer

Te machtige partij

Op het podium achterin Dollars staan een drumstel en een contrabas stof te vangen. Vóór corona speelde Rooijakkers hier elke vrijdag in een band. De kracht van live muziek, zegt Ingrid, is met niets vergelijkbaar.

Ze houden beiden van de horeca, maar hebben toch niet alleen maar positieve ervaringen opgedaan sinds ze in 2003 bij Heineken tekenden om Dollars in Nijmegen te openen. Achteraf zijn ze volgens Maarten „naïef” geweest. Heineken, vindt hij, is veel te machtig in zijn rol als tussenhuurder.

Wie huurt van een brouwer is verplicht om daar ook tapbier af te nemen. Maar voor dat bier betalen ondernemers gemiddeld meer dan collega’s die ‘brouwerijvrij’ zijn. Daar wordt al jaren over geklaagd in de horeca. Ook de ACM concludeerde dat in 2013.

Volgens Rooijakkers betaalde hij lange tijd zo’n hoge inkoopprijs voor pils dat zijn café amper rendeerde. Totdat hij een jaar of acht geleden de veel goedkopere flesjes pils van concurrent Grolsch ging verkopen onder het motto ‘Pay less, koop een fles’. Dat kon Heineken niet verbieden: alleen met pils van de tap is hij verplicht om Heineken te schenken. Na een paar maanden stelde Heineken uiteindelijk een betere bierprijs voor, zegt hij.

„De laatste drie jaren met Dollars waren zakelijk de beste”, zegt Rooijakkers nu – tot corona. Tijdens de coronaperiode is de machtspositie van Heineken alleen maar zichtbaarder geworden, vindt hij.

Heineken, vindt Maarten Rooijakkers, is veel te machtig in zijn rol als tussenhuurder

Rooijakkers wijst op een gesprek van 28 mei 2020 met twee Heineken-medewerkers, waarvan hij geluidsopnames heeft gemaakt. Daarin wordt gesproken over de toekomst van café Dollars. Een medewerker, de eerder genoemde beheerder van horecavastgoed in Nijmegen, zegt dat de brouwer „lijsten” opstelt van huurders. Huurders die eventueel noodzakelijke hulp kunnen krijgen en huurders in de „categorie niet meer aan trekken, niets meer aan doen, heeft geen enkele zin, gaan toch wel.” Heineken moet dat per klant afwegen, zegt hij. „Verwachten wij dat iedereen zegt: geen probleem, we maken gewoon de huur weer over? Nee natuurlijk niet. Wij verwachten dat er een hele hoop klanten zijn die gewoon niet kunnen of willen betalen. Daar moet je beleid op loslaten.”

In hetzelfde gesprek wordt de indruk gewekt dat negatieve uitlatingen van Rooijakkers in de media hulp van Heineken tijdens de coronacrisis in de weg staan. Dat blijkt ook als dezelfde beheerder Rooijakkers interesse peilt voor een ingewikkelde constructie waarin de huur uiteindelijk wordt kwijtgescholden, maar ook wordt opgezegd als corona meer dan een jaar voor problemen zou blijven zorgen.

Reactie Heineken In een reactie ontkent Heineken dat er lijsten van ondernemers zijn gemaakt. Ook zegt het bedrijf het voorgelezen tekstbericht niet te „kennen”. Heineken wil niet ingaan op de vraag hoe het kan dat een werknemer deze twee zaken in het bewuste gesprek wél ter sprake heeft gebracht. Heineken zegt ook niet op de hoogte te zijn geweest van de opname van het gesprek en kan volgens een woordvoerder de „context” niet interpreteren.

Maar gelijk daarna begint de man opeens over een artikel uit De Gelderlander van die dag. Daarin beklaagt Rooijakkers zich erover dat Heineken weer facturen wil gaan innen, terwijl Dollars niet open gaat en al 2,5 maand geen omzet heeft gedraaid.

„Heineken komt daar niet goed mee af”, zegt de man. Volgens hem is er door collega’s onderling al over gesproken. Hij leest een tekstbericht van één van hen ter plekke voor: „Laat hem maar in zijn sop gaarkoken en hou de boot maar af. De eikel.” Daarna zegt hij tegen Rooijakkers: „Dit maakt het er voor ons niet makkelijker op om met tailor made-oplossingen te komen om Dollars een jaar door de crisis te trekken” En: „Waarom doe je dat nou?”

Een paar dagen later laat hij weten dat het zakelijke voorstel door een leidinggevende is geblokkeerd.

Een andere toekomst

Inmiddels, na anderhalf jaar dicht te zijn geweest, denken Maarten en Ingrid na over heropening van Dollars. Heel snel zal dat niet zijn: mogelijk in oktober. De bandjes zijn inmiddels wel weer aan het repeteren.

Maar, zegt Maarten Rooijakkers, mochten ze in de tussentijd nou op een andere plek in Nijmegen stuiten, een mooi én brouwerijvrij pand, dan houden Ingrid en hij zich aanbevolen. Dan gaat Dollars verhuizen.

