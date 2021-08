Haar paard hielp bij de rouwverwerking

‘Dit is hem dan”, zegt Ingrid Sinnecker-Weber (55, Elburg) terwijl ze de deur van een box openschuift. Uit haar heuptasje haalt ze wat lekkers, dat ze onder de neus van de grote zwarte Fries houdt. „Dit is Jilles.” Ze kriebelt hem tussen zijn oren. Jilles (18) is net als Sinnecker sinds 2014 op de camping. Jilles staat in één van de 36 boxen die de manege van Camping Samoza heeft, Ingrid bewoont met haar man Ron (die hier al sinds zijn vierde komt) minstens vier aaneengesloten maanden per jaar een vaste stacaravan. En natuurlijk sowieso alle weekenden.

Jilles begon op de camping als lespaard, voor gasten die graag tijdens hun vakantie paard wilden leren rijden. Toen ze hem, vanwege zijn leeftijd, minder in wilden gaan zetten tijdens de paardrijlessen, werd Sinnecker gevraagd of ze hem niet over wilde nemen. „Omdat de klik zo goed was.” In eerste instantie durfde ze niet, maar nadat ze hem een jaar had ge leased heeft ze de stap alsnog genomen. Hij is nu bijna vijf maanden van haar. „Ik ben er zo dankbaar voor dat hij nu van mij is.”

Als kind had ze al wel gereden, op een pony, van haar negende tot haar dertiende ongeveer. Toen werd ze ouder en kreeg ze „andere interesses”. Dat ze hier nu staat, naast haar eigen paard, komt door haar vader. „Toen mijn moeder een jaar geleden overleed, kwam ik in een heel diep dal terecht. Mijn vader zei: ‘Waarom ga je niet weer paardrijden’.” Zo geschiedde – en zo ontmoette ze Jilles. „Het was voor mij rouwverwerking, echt waar. Hij wilde eerst ook niet meewerken”, zegt ze. „Hij was lief voor me, maar accepteerde me niet als zijn leider, omdat ik geen zelfvertrouwen had.”

Ze moest dus aan zichzelf gaan werken, om overwicht te kunnen hebben. Dat deed ze, met succes. Intussen rijden ze zó, hup, zonder gestribbel, met het grootste gemak samen de bossen in. Pas nog stonden ze oog in oog met een ree. Ze wrijft over haar armen, „ik heb weer kippenvel als ik eraan denk”. Ze is minstens vier uur per dag met hem in de weer, het maakt haar gelukkig. „Hij heeft me geheeld, door me een spiegel voor te houden. Hij heeft me geleerd weer van mezelf te houden.”