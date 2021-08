Grote Nederlandse makers van virtualrealitygames fuseren

Twee van de grootste Nederlandse makers van virtualrealitygames komen onder één dak. Vertigo Games, de expert in virtual reality (VR) uit Rotterdam die afgelopen jaar werd overgenomen door de Oostenrijkse game-uitgever Koch Media, krijgt ondersteuning van het Amsterdamse Force Field XR. Dat maakte het moederbedrijf Embracer Group donderdag bekend.

Vertigo Games hoort als maker van de populaire game Arizona Sunshine tot de wereldtop in virtualrealitygames, spellen waarbij de gebruiker via een bril met 360 graden zicht rondloopt in een virtuele, door de computer gemaakte gamewereld. De overname van Force Field betekent bijna een verdubbeling van de omvang van het bedrijf. Vertigo Games noemt de aankoop „een enorme stap richting het bouwen van een wereldwijde krachtpatser in virtual reality”.

Anders dan in de rest van de game-wereld zijn er op het terrein van de virtual reality weinig grote gamestudio’s. Met de aankoop toont Vertigo de ambitie om er een te worden.

De 65 werknemers van Force Field brengen de VR-tak van Koch op 150 medewerkers en daarmee op het niveau van grote internationale gamemakers.

Force Field XR was deel van de eerste golf VR-gamemakers die serieuze VR-games gingen bouwen, die meer waren dan een kleine demonstratie van de technologie. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en maakte naam binnen het virtualrealitycircuit met games als Landfall en Coaster Combat. Ook werkten ze mee aan een versie van de gelauwerde game Star Trek: Bridge Crew.

Naast games voor VR-headsets als de Oculus Quest maakte Force Field ook verschillende VR-tentoonstellingen op locatie en bouwde het bedrijf historische VR-opstellingen voor onder andere het Anne-Frankhuis.

Hoeveel Koch Media en moederbedrijf Embracer Group voor Force Field hebben betaald, liet Embracer Group donderdag niet weten.

Moeizaam

De virtual reality markt komt slechts moeizaam op. Op een geschatte totale games-omzet van 148 miljard euro in 2020 kwam volgens marktonderzoeker Newzoo slechts 688 miljoen uit de verkoop van VR-games aan consumenten.

Grote games zijn schaars en headsets zijn duur, en tot voor kort maakten zij de echte belofte van VR niet waar: om ‘gewoon’ rond te kunnen lopen in een virtuele wereld zonder vast te zitten aan kabels en camera's.

De komst van de snoerloze Oculus Quest-brillen brengt daar langzaam verandering in. Van de Quest 2 zouden er in minder dan een jaar tijd 4,6 miljoen exemplaren verscheept zijn, raamde marktonderzoeker Counterpoint.

De meestgebruikte VR-headset is nog altijd de PlayStation VR van Sony PlayStation. Die werd afgelopen jaren zo’n 5 miljoen keer verkocht. Dat is nog steeds weinig in vergelijking met de grote spelcomputers: van de gewone PlayStation 4 verkocht Sony er meer dan 100 miljoen.