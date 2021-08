Gezandstraald gingen we naar huis

We gingen een week naar een strandhuisje op palen. Een gegarandeerd succes, zo dachten we. Onze kinderen zouden zich eindeloos vermaken en mijn vriend en ik konden misschien wel zo nu en dan liggen. In het huisje naast ons logeerde een bevriend stel, zodat we ook weer eens met anderen konden praten.

De rit duurde te lang. We kwamen rond etenstijd aan. Het bevriende stel stond ons bij de parkeerplaats op te wachten. Ze hadden precies één weekendkoffer per persoon bij zich. Wij laadden onze spullen uit en rekenden dat we vier keer met de bolderkar over het duin heen en weer zouden moeten voor we alles versjouwd hadden. De peuter wilde niet lopen, de kleuter eiste brullend het aan hem beloofde ijsje op. We ploegden met strakke tronies door het zand. Ons huisje bleek wel heel klein voor twee saboterende faunen, mijn maniakale onhandigheid en mijn vriend die niet rust voor hij een apocalyps van rondslingerende sokken en natte theedoeken gecreëerd heeft.

„Zo”, zei de man van het bevriende stel handenwrijvend, terwijl hij wees op de ondergaande zon. „Eerst maar een pilsje voor we de rest uit de auto halen?”

„Nee, ik moet nu pasta maken”, zei ik met een blik op de amechtig drenzende kinderen. Ik hoorde hoe bits het klonk. Niet verstandig om direct al je ware gezicht te tonen.

Het hoogtepunt van die dag was de zelftest die we die avond alle vier deden toen de kinderen in bed lagen, en die op de een of andere manier, het zal het gerommel met zakjes en vloeistoffen zijn, iets rebels had.

De volgende ochtend waren de kinderen om half zeven wakker. De lucht ging grijs over in de zee. Regendruppels maakten het zand donker. Het huisje zat ons steeds strakker, tot we door de deur naar buiten gespuugd werden als een kluwen regenjassen, rugzakken en ongekamde haren. Op naar de auto, want als je rijdt, ben je iets meer van jezelf.

Rond het middaguur waren we terug. De zon scheen. Onze vrienden lagen op stretchers, de voetjes in het zand. „Waar waren jullie?”, vroegen ze over de rand van hun zonnebril. We ratelden trots onze toer af. Neeltje Jans, een bolus in Middelburg, Veere, geweldige kibbeling. We vertelden maar niet dat de kinderen elkaar zo hadden getreiterd, dat ik gedreigd had uit de auto te stappen.

„Wat leuk”, zeiden ze. „Zijn jullie net wakker?”, vroeg mijn vriend. Ik wilde het antwoord niet weten.

Toen krabde de peuter met zijn vingertjes aan een kwal en begon te krijsen.

Aan het einde van de week hadden we het douchen opgegeven. Gezandstraald gingen we naar huis. De kinderen riepen onderweg slappe verwensingen, zoals ‘poepie’, naar elkaar. Ik dacht aan hoe schoon en blozend onze vrienden waren bij het afscheid.

„Maar over vijf maanden komt hun baby”, zei mijn vriend toen.

Onze lach daarna klonk zo gelukkig en vrij, zo dartel, ja, zo ontketend, dat de achterbank er verbijsterd stil van viel.