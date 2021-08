Geef Yezidi slachtoffers van IS-terreur gerechtigheid

Kort na het uitroepen van het zogenaamde kalifaat startte terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) deze week zeven jaar geleden zijn wrede misdaden tegen de Yezidi’s en verdreef hen van hun thuisland in Irak.

Pari Ibrahim is directeur van de Stichting Free Yezidi. Simon Minks is juridisch adviseur van dezelfde stichting.

In Nederland en andere landen worden zogenaamde Syriëgangers strafrechtelijk vervolgd voor door hen in Syrië en Irak begane misdaden. Duizenden mannen én vrouwen, ook uit Europa, kozen er vrijwillig voor om zich aan te sluiten bij IS. In verreweg de meeste van de strafzaken tegen (veronderstelde) IS-leden is het echter niet mogelijk gebleken de stem van het slachtoffer te horen.

Zij hebben geen naam in het strafdossier. Dat maakt het extra gecompliceerd om recht te doen aan hun lot, alhoewel in Nederland door de politie en het Openbaar Ministerie hard gewerkt wordt aan het identificeren en vinden van de slachtoffers om hen een gezicht, een stem te geven. Dit is zeker nu van belang in de discussie over het mogelijk terughalen van vrouwelijke IS-leden.

Nog pijnlijker

De slachtoffers – Yezidi’s, maar ook christenen, sjiieten en anderen – krijgen daarbij nauwelijks aandacht. Dit wordt voor hen nog pijnlijker als verdachten zich met succes in de media en in de zittingszaal als slachtoffer (weten te) presenteren. Natuurlijk kunnen zij ook in zekere zin slachtoffer zijn en is iedereen onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, maar het is en blijft heel pijnlijk voor de vele slachtoffers van IS en andere terroristische organisaties dat zij zelf geen stem en gezicht hebben in diezelfde strafzaak.

Daarom is het een belangrijke eerste stap dat de misdaden tegen de Yezidi’s door de Tweede Kamer onlangs als genocide zijn gekwalificeerd, net als het Belgische parlement dat heeft gedaan. Minstens zo belangrijk is dezelfde vaststelling door UNITAD, een door de Verenigde Naties ingestelde onderzoekscommissie. Maar nog belangrijker zijn de daadwerkelijke vervolgstappen.

Lees ook: De yezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt

Die moeten in de rechtszaal tot uiting komen. Natuurlijk, dit soort strafzaken is moeilijk: ze kosten veel geld en tijd, en het vergt expertise om ze succesvol te voeren, met inachtneming van de rechten van verdachten. Duitsland heeft het goede voorbeeld gegeven met strafzaken tegen IS-leden waarbij de Yezidi slachtoffers wel een stem en gezicht hebben en ook Nederland zit niet stil, al moet gezegd dat de Duitse wetgeving meer mogelijkheden biedt om te vervolgen dan de Nederlandse.

We moeten minder naïef zijn over wat daar in Syrië en Irak is gebeurd

Om gerechtigheid voor slachtoffers als de Yezidi’s te krijgen is het van belang om meer gebruik te maken van het beschikbare internationaal bewijs, ook omdat een internationaal IS-tribunaal er waarschijnlijk niet zal komen. Laten we proberen meer gerechtigheid te vinden voor de Yezidi’s en andere slachtoffers van IS en andere terroristische organisaties.

Ernstige misdrijven

Niet alleen in de politieke arena, maar ook in Nederlandse rechtbanken, zeker nu het de meest ernstige misdrijven betreft. En laten we minder naïef zijn over wat daar in Syrië en Irak is gebeurd en juist meer sensitief voor het leed dat gemeenschappen is aangedaan en die nog steeds lijden als gevolg van de genocide en andere wreedheden.

Landen hebben de verplichting om verdachten van die misdaden, maar ook hen die daarbij hebben geholpen, aan een strafrechtelijk onderzoek te onderwerpen en zo mogelijk te vervolgen, opdat zij niet straffeloos blijven of zich hier veilig voor vervolging achten. Straffeloosheid zou een onaanvaardbaar signaal zijn naar de slachtoffers en past niet in onze rechtsstaat. En zeg nou zelf: zou het niet wrang zijn als wij ons over een paar jaar afvragen wat er ook al weer met de Yezidi’s in 2014 en daarna is gebeurd?