Na de gouden race van Sifan Hassan klapte ik om half een ’s nachts mijn laptop dicht. De verlichting in het Olympisch Stadion was al uit. Ik slenterde naar buiten en ontdekte tot mijn verbijstering dat er een bus noch een trein ging. Ik zocht en vond binnen een paar minuten een taxi.

De bestuurder leek me de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots gepasseerd, maar hij keek over zijn schouder met de energie van een vroege twintiger en informeerde naar de bestemming. Toen we al een tijdje reden, zag ik dat hij de witte handschoentjes van een butler droeg.

Na twee weken Tokio had ik in zeker twintig taxi’s gezeten. Het was me nog niet gebeurd dat een chauffeur uit zichzelf een gesprek aanknoopte. Had alles met de taalbarrière te maken, hoewel sommigen een sticker op hun raam hadden geplakt waarop stond dat Engels spreken mogelijk was. „Where are you from”, informeerde deze chauffeur. „Olanda”, zei ik.

Ergens had ik een Japanner dat horen zeggen. „Ah, Oranda”, zei hij, waarop hij zijn telefoon pakte en iets in begon te tikken.

Opeens klonk het computerige stemgeluid van een Nederlandse vrouw. Ik moest een paar keer goed kijken waar het vandaan kwam. „Bedankt voor je komst naar de Olympische Spelen”, zei de chauffeur via zijn vertaal-app. Ik wist nu waarom mensen zo graag terugkeren naar Japan.