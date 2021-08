Feyenoord wint met 3-0 op bezoek bij FC Luzern

Feyenoord heeft een ticket voor de play-offs in de Conference League voor het grijpen. De Rotterdamse ploeg versloeg FC Luzern in Zwitserland resoluut met 3-0. Volgende week is in De Kuip de return in de derde voorronde van het nieuw Europese clubtoernooi.

Guus Til was opnieuw de gevierde man bij Feyenoord. De huurling van Spartak Moskou bracht voor de rust twee treffers op zijn naam. Een week geleden kwam hij in de tweede voorronde tegen FC Drita zelfs drie keer tot scoren. Luis Sinisterra maakte in de slotfase in Luzern de derde treffer. Gezien het spelbeeld was de uitslag geenszins geflatteerd.

Feyenoord maakte in dit prille seizoen nog weinig indruk onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot. De oefenwedstrijden verliepen stroef en ook het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita uit Kosovo (0-0 en 3-2) gaf geen reden tot veel optimisme.

Aanvalsdrang

Toch straalde Slot een dag voor de wedstrijd in Zwitserland het nodige vertrouwen uit. „Mensen gaan een beter Feyenoord zien dan vorige week donderdag tegen FC Drita”, zei hij. Slot kreeg gelijk in Luzern. Eindelijk zag de voormalige coach van AZ technische en tactische facetten terug in het spel waarop hij in zijn eerste werkweken bij Feyenoord zo hard had getraind en gehamerd: een straf baltempo, goed positiespel en een gezonde aanvalsdrang.

Al in de negende minuut haalde Til doeltreffend uit na goed voorbereidend werk van Marcos Senesi en Sinisterra. De ploeg van Slot bleef na de snelle meevaller de baas op het veld en verdubbelde 6 minuten voor de rust de marge. Doelman Vaso Vasic kon een afstandsschot van Alireza Jahanbakhsh niet goed verwerken waarna de attente Til de rebound benutte: 0-2.

Ook na de rust bleef Feyenoord de betere ploeg. Van met name Sinisterra ging veel dreiging uit. Bryan Linssen, Orkun Kökcü, Sinisterra en invaller Robert Bozenik lieten grote kansen liggen. Dankzij een blunder van doelman Vasic nam Feyenoord via Sinisterra toch nog wat meer afstand van de nummer 5 van Zwitserland. (ANP)