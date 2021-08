Ferry Weertman volledig verrast door Duitse kamikazeactie

Ferry Weertman had aan alles gedacht ter voorbereiding op de olympische 10 kilometer zwemmen in het open water. Hij had zich medisch laten doormeten om te zien hoe zijn lichaam op warmte reageerde, belegde trainingskampen in tropische oorden en zwom in dikke trainingspakken om te wennen aan hoge temperaturen. Hij oefende op het aantikken van de finishplaat en het ronden van de boeien die het parcours aangeven. Vijf jaar lang stond alles in het teken van het zwemmen in de extreme omstandigheden, om met succes zijn olympische titel te kunnen verdedigen.

Van tevoren had Weertman een duidelijk raceplan opgesteld. Omdat het water in het Odaiba Marine Park bijna de 30 graden Celsius aantikte, zou het zaak zijn niet teveel energie te verspillen in de beginfase van de wedstrijd. De eerste twee rondjes wilde Weertman rustig aan doen. En daarna zou hij langzaam maar zeker naar voren zwemmen, om in de slotfase te vertrouwen op zijn eindsprint.

Maar waar Weertman geen rekening mee gehouden had, was hoe de race in Tokio zich vanaf de start ontvouwde. Direct zwom de Duitser Florian Wellbrock, de wereldkampioen van 2019, weg van de rest. Kamikazeactie, laat maar gaan, zag je de anderen denken. Als hij sportieve harakiri wil plegen, moet hij het zelf weten.

De Australiër Jarrod Poort probeerde iets soortgelijks in Rio de Janeiro in 2016, pakte bijna anderhalve minuut voorsprong, maar werd een kilometer voor de finish teruggepakt en eindigde als 21ste. Weertman won het goud.

Ditmaal loopt het anders. Wellbrock blijft doorzwemmen, zijn voorsprong blijft intact. Soeverein tikt de Duitser na ruim 1 uur en 48 minuten zwemmen aan, hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de nummers twee en drie. Weertman, die in de vergeefse achtervolging bijna vijf rondjes op het parcours in zijn eentje heeft gezwommen, wint het sprintje van de achterliggers en wordt zevende op drie minuten afstand.

In tranen staat Weertman voor de camera van de NOS. „Het is gewoon heel erg kut. Ik was heel erg goed in vorm, we hadden een goed raceplan, maar het paste niet bij deze race. Dan kan je niet doen waar je voor getraind hebt. Dat doet pijn.”

Het was een mentale strijd geweest, vertelt hij. Rondje na rondje proberen de aansluiting met de koplopers te vinden, maar geen meter dichterbij komen. Weertman dacht eraan te stoppen, zich uit het water te hijsen en de race verder te laten voor wat het was. Een dag eerder had hij nog de knokfilm Never Back Down gekeken, waarin opgeven geen optie is. Dat schoot wel een paar keer door zijn hoofd. En dus zwom Weertman door en wist hij het nog op te brengen te sprinten voor de zevende plaats.

Bondscoach Thijs Hagelstein zei na de race verschillende scenario’s doorgesproken te hebben, maar hier had hij niet op gerekend. „Sinds 2016 heeft niemand ook maar een poging gedaan om zo te winnen. Gezien de omstandigheden hier dachten we dat zoiets kansloos zou zijn.” Als liefhebber had hij van de race van Wellbrock genoten, zei Hagelstein. „Maar ik had hier natuurlijk liever heel anders gestaan.”

Over zijn toekomst wilde de 29-jarige Weertman, die olympisch, wereld- en Europees kampioen is geweest in zijn carrière, het vlak na de race nog niet hebben. Eerst gaat hij twee maanden met vakantie. Dan gaat hij nadenken of hij nog 100 procent voor het zwemmen wilt gaan, zei hij. „Anders heeft het geen zin.”