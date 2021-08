Femicide in Frankrijk: meer geweld, minder moorden

Twee gruwelijke moorden plaatsten het geweld tegen vrouwen in Frankrijk dit voorjaar opnieuw op de voorgrond. Begin mei werd de 31-jarige Chahinez Daoud in brand gestoken door haar man, op straat in Mérignac in de Gironde. Een paar weken later werd de 22-jarige Stéphanie Di Vincenzo doodgestoken door haar partner in Hayange in de Moselle. De zaken werpen een schaduw over de relatief positieve cijfers die het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken deze week publiceerde over femicide (moord op vrouwen) in 2020. Vorig jaar zijn 102 vrouwen (en 23 mannen) vermoord door hun partner of ex. Dat is het laagste cijfer sinds 2006 en beduidend minder dan in 2019, toen 146 vrouwen (en 27 mannen) door hun (ex-)partner werden vermoord.

De twee moorden waren om nog een reden bijzonder: beide vrouwen hadden respectievelijk twee en zes maanden voor zij stierven een klacht ingediend tegen hun partners wegens huiselijk geweld. In het geval van Daoud kwam daar nog bij dat de politieagent die haar dossier behandelde zelf was veroordeeld wegens huiselijk geweld. Dat roept de vraag op of de maatregelen die eind 2019 met veel fanfare werden aangekondigd in de praktijk ook werken.

Het feministisch collectief Nous Toutes had tijdens een grote overlegronde eind 2019 geëist dat Frankrijk een miljard euro per jaar zou uittrekken om het geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dat bedrag was afgekeken van Spanje, waar de regering in 2017 een miljard euro had uitgetrokken, zij het over een periode van vijf jaar.

Het werd uiteindelijk 360 miljoen euro. Er kwamen maatregelen om de opvang van de slachtoffers te verbeteren, en het in de gaten houden van de daders. 2020 moest een testjaar worden, maar toen kwam de pandemie.

„De coronacrisis heeft de hele context veranderd”, zegt Pauline Baron van Nous Toutes. „Tijdens de eerste lockdown is het huiselijk geweld enorm toegenomen. Dat zagen we meteen aan het aantal oproepen op noodnummer 3919: in april 2020 waren dat er bijna tienduizend, het dubbele van het jaar daarvoor.”

Het noodnummer werd slachtoffer van zijn eigen succes. In 2020 kwamen er op het noodnummer 164.957 oproepen binnen: 70 procent meer dan in 2019. Maar 40 procent van die oproepen werd om budgettaire redenen niet beantwoord.

Als het huiselijk geweld door de lockdowns is toegenomen, waarom is het aantal moorden dan afgenomen? Baron: „Femicide gebeurt vaak op het moment dat de vrouw de beslissing heeft genomen het huis te verlaten. Door de lockdown was dat moeilijker. Tegelijk kon de dader wel 24 uur per dag over zijn object beschikken.”

Toen de eerste lockdown in maart 2020 inging, werd huiselijk geweld snel een thema. Dat was mee dankzij het activisme van Nous Toutes, onder meer met plakacties in de straten van Parijs. Ook de overlegronde was daar het resultaat van geweest.

Discreet alarm slaan

Van Spanje werd het systeem afgekeken om in de apotheek discreet alarm te slaan door om een masque-19 (mascarilla-19, mondkapje-19) te vragen. Uit Canada kwam het idee van een speciaal handgebaar, supermarkten drukten het noodnummer af op de kassabon en in winkelcentra kwamen speciale loketten.

„Het probleem”, zegt Baron, „is dat mijnheer ook de krant leest of naar het journaal kijkt. Het volstond om mevrouw te verbieden naar de apotheek te gaan. De meldpunten in de winkelcentra hadden meer succes. Het was makkelijker voor vrouwen om daar snel langs te gaan na het boodschappen doen en om de extra tijd te verklaren door het langer in de rij moeten staan vanwege de coronamaatregelen.”

Zelfs het beste systeem heeft limieten. Bij het begin van de eerste lockdown had de overheid snel twintigduizend hotelovernachtingen geregeld voor vrouwen die geweld wilden ontvluchten (of voor de daders, zodat de vrouw thuis kon blijven). Maar vrouwen vonden niet altijd de weg naar die hotels: in mei waren er in heel Frankrijk slechts 89 van de hotelkamers benut.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin (zelf omstreden vanwege een beschuldiging van verkrachting) heeft naar aanleiding van het rapport meer actie beloofd.

„Ik ga eisen dat klachten over huiselijk geweld met onmiddellijke ingang overal in Frankrijk de absolute prioriteit krijgen”, zei hij maandag in Le Parisien. „Dat wil zeggen dat zij vóór alle andere klachten behandeld moeten worden, dat zij boven op de stapel komen te liggen.”

Dat is goed, zegt Baron. „Alleen is het prioritair behandelen van klachten van huiselijk geweld al vier jaar de wet. Deze regering heeft er een handje van om maatregelen aan te kondigen die al lang bestaan. Wat Darmanin zou moeten doen is geld vrijmaken om die ook in de praktijk om te zetten.”

Dat wil volgens Baron in de eerste plaats zeggen: meer en beter opgeleid personeel om de klachten te behandelen. Maar dat personeel moet ook beter samenwerken, om drama’s zoals die in mei te voorkomen. Verschillende overheidsrapporten hebben in het verleden gewezen op de „absolute noodzaak” van een betere coördinatie tussen politie en justitie.