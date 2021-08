Enthousiasmekreten door de jaren heen

Weinig woorden geven zo’n goed inkijkje in de kringen waarin iemand verkeert als enthousiaste uitroepen: Dolletjes! Goud! Vet! Meteen heeft iemand zijn portret getekend.

Die termen zeggen onder andere iets over de leeftijd van de spreker. De generatie van de schrijver J.J. Voskuil zei ‘mieters’, die van Mark Rutte zegt ‘gaaf’, jongeren roepen ‘tantoe hard’. Het is ook te begrijpen waarom die verschillen er zijn: als de smaak van de jeugd in kleding en muziek steeds verandert zijn er ook steeds nieuwe woorden nodig om die smaak uit te drukken.

Maar hoe de leeftijdsverdeling van verschillende termen precies is, dat blijkt nog ingewikkeld. Ik deed onlangs een klein onderzoekje op Twitter: ik vroeg mensen welke synoniemen van ‘fijn’ ze gebruikten en in welk jaar ze geboren waren. Ruim 1.200 mensen reageerden. Erg wetenschappelijk is zo’n Twitter-onderzoekje natuurlijk niet, je bereikt per definitie alleen de mensen die jou volgen en dat is een steekproef die nergens representatief voor is. Maar leuk is het wel, en het geeft in ieder geval een indruk van hoeveel variatie er is.

Zo blijkt het heel lastig om specifieke woorden aan specifieke generaties toe te kennen. ‘Gaaf’ is weliswaar het populairst bij mensen uit de periode 1965-1980 – de generatie van de premier – maar ik vond ook iemand uit 1948 die het gebruikte, en iemand uit 2006, en ook mensen in de meeste jaren tussen die uitersten. Kennelijk wordt zo’n woord als het eenmaal rondzingt ook door eerdere generaties overgenomen en blijft het ook nog decennia hangen.

Dat gold voor andere woorden ook.

Oer-mietersman Voskuil was van 1926. Er zitten niet veel mensen die nóg ouder dan dat zijn op de sociale media, maar iemand herinnerde het woord zich nog wel van zijn vader uit 1913 en de jongste persoon die zei het te gebruiken was geboren in 1992. Dat is 79 jaar verschil! In dit geval is het trouwens wel waarschijnlijk dat Het Bureau heeft bijgedragen aan de voortdurende bekendheid, en bovendien lijken veel mensen het tegenwoordig vooral ironisch te gebruiken.

Niet alleen worden woorden door mensen van alle leeftijden gebruikt, omgekeerd hebben mensen doorgaans een heel repertoire aan woorden tot hun beschikking. Tegen je oom zeg je ‘neig’ en tegen een neefje ‘cool’.

Toch houden sommige woorden het langer vol dan andere. ‘Onwijs gaaf’ was ooit een bijna vaste combinatie, maar waar ‘gaaf’ dus vooralsnog de tand destijds lijkt te doorstaan, wordt ‘onwijs’ door veel mensen als gedateerd ervaren. Het wordt inmiddels nog opvallend weinig gezegd.

Enthousiasmekreten zijn sowieso aantrekkelijk studiemateriaal voor wie geïnteresseerd is in modes: hoe komen ze op en hoe verdwijnen ze weer? Anders dan bij kleding is een verouderd woord niet duurder of juist moeilijker te verkrijgen dan een gloednieuwe term. Er zitten geen economische belangen achter de opkomst en ondergang van te gek.

In totaal noemden de Twitteraars 396 verschillende termen, al zaten daar natuurlijk ook veel varianten (fucking, fokking, fakking) en samenstellingen (vetcool) bij. Sommige termen zijn alleen regionaal bekend: ‘sjiek’ in Limburg, ‘gers’ in Rotterdam. En dan is er nog een lange lijst met termen die maar één keer werden genoemd, kleine inkijkjes in subculturen waarin een nieuwe broek alijs, bère, coolness, dol, echt, flex, geroodpilleerd, harde crackers, insane, jeej, kaasje, locht, miauw, nooit, ongeloveloos, pauper, rop, shiny, tranga, vette jus, w00t, yay en zooo kan worden genoemd en iedereen instemmend knikt.