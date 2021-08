Een legende in de gamewereld ligt onder vuur: personeel is de giftige werkcultuur zat

Mannelijke werknemers die stomdronken van kantoorhokje naar kantoorhokje strompelden om daar vrouwelijke collega’s lastig te vallen. Zwarte vrouwen die moesten uitleggen waarom ze een korte wandelpauze namen, terwijl de mannen openlijk met een kater op kantoor zaten te gamen. Het zijn misschien wel de kleinste vergrijpen die genoemd worden in een rechtszaak die de Amerikaanse staat Californië twee weken geleden begon tegen gamebedrijf Activision Blizzard.

Activision Blizzard is een legende in de gamewereld. Het is de eerste onafhankelijke game-uitgever óóit - een bedrijf dat gamemakers financiert, de marketing voert en de schijfjes de winkel inkrijgt, zonder gebonden te zijn aan eigen hardware. Activision werd in 1979 opgericht door ontwikkelaars van gamebedrijf Atari die genoeg hadden van hun anonimiteit. In 2006 kwam er een fusie met Blizzard, bekend van onder andere World of Warcraft. Tien jaar later volgde mobiele gamemaker King (Candy Crush Saga). Het fusiebedrijf was dankzij titels als Call of Duty afgelopen jaar goed voor een omzet van 6,7 miljard euro.

Ongewoon in de gamesector

Maar Activision Blizzard is ook een bedrijf met een „disputencultuur”, waar discriminatie zit ingebakken in de dagelijkse praktijk, schrijft het Department of Fair Housing and Employment (DFHE), de Californische instantie die eerlijke behandeling op de werkvloer handhaaft. Op een medewerkersbestand van 9.500 man heeft Activision Blizzard rond de tweeduizend vrouwen in dienst, en benadeelde die stelselmatig bij promoties en salarisverhogingen, aldus het DFHE na twee jaar onderzoek. Ook seksueel wangedrag tierde welig, met als dieptepunt de vrouw die zelfmoord pleegde op een zakentrip met een mannelijke baas die seksspeeltjes en glijmiddel had meegenomen.

In de afgelopen dagen stapten J. Allen Brack, directeur van het bedrijfsonderdeel Blizzard, en HR-hoofd Jesse Meschuk op. Topman Bobby Kotick heeft zijn excuses aangeboden. Er volgt „een onderzoek door een onafhankelijk bureau”, beloofde het bedrijf.

Niet genoeg, vinden de werknemers. Ze staakten afgelopen week - ongewoon in een industrie die nauwelijks vakbonden kent. Het management van Activision Blizzard lijkt meer bezig zijn eigen hachje te redden, schreven ze dinsdag, dan om daadwerkelijk zijn verantwoordelijk te nemen. En het advocatenbureau dat Activision in de arm neemt om de aantijgingen te onderzoeken, WilmerHale, staat volgens de werknemers vooral bekend als ‘vakbondsbreker’. De top van het gamebedrijf heeft nauwe banden met WilmerHale. Hoe ‘onafhankelijk’ kan hun oordeel zijn? Was getekend: proto-vakbond ABK Workers Alliance, een nieuwe organisatie van werknemers van Activision Blizzard die zichzelf nog niet een vakbond noemt, maar daar trekken van heeft.

Geheim

De vorming van ABK Workers Alliance lijkt een volgende stap in de groeiende push om werkomstandigheden in de industrie te verbeteren. Voorstanders van een gamevakbond hebben Activision Blizzard al langer in het vizier; het bedrijf ontsloeg in 2019 bijna een tiende van het personeelsbestand. In de Verenigde Staten gebeurde dit op staande voet. Europese takken zoals het marketingkantoor in Nederland losten korte tijd later in totale stilte op. ‘Een bloedbad’, schreef gamesite Kotaku, die verslag deed van de woede en ontreddering bij de overgebleven werknemers. De top van Activision kondigde diezelfde dag dolgelukkig een recordomzet van 6,3 miljard euro en grote bonussen aan - voor de bestuurders.

Maar de hosannastemming in Santa Monica is omgeslagen. Foeterend reageerde het bedrijf in eerste instantie op de rechtszaak: het ging om „een onwaar beeld van ons verleden” en de staat Californië zou „bedrijven wegjagen met dit onverantwoordelijke gedrag”. Na aanhoudende druk van fans en een open brief van werknemers moest directeur Bobby Kotick enkele dagen later alsnog door het stof.

Nog vervelender voor het management is het nieuws dat de aandeelhouders naar de rechter stappen. Na het nieuws over het Californische onderzoek viel de koers van het aandeel van 90 dollar (76 euro) naar 84 dollar. Volgens de aandeelhouders heeft Activision Blizzard de aandacht van de staat Californië twee jaar lang geheim gehouden, waardoor zij geen goed beeld hadden van de risico’s van hun investering.

Precedent

Uit de stortvloed aan details blijkt dat zeker de tak Blizzard al van oudsher een verrotte werkcultuur kende en die waarschijnlijk heeft meegenomen bij de fusie. Tekenend is een filmpje uit 2010 dat de ronde deed op sociale media, waarin het Blizzard-management hard moet lachen om een vrouw die vraagt of de vrouwelijke personages van World of Warcraft nu echt allemaal topmodellen moeten zijn.

Hoewel gamers tegenwoordig bijna net zo vaak vrouw zijn als man, worstelt de industrie nog met het nalatenschap van de traditionele machocultuur. Drinken tijdens werktijd, seksistische opmerkingen en lange werkdagen zijn vroeg ingebakken in het dna van de sector, van de groten tot aan de kleintjes. Deze week deed gaming nieuwswebsite Polygon nog verslag van wanpraktijken bij het geliefde artistieke gamebedrijfje Fullbright.

Meldingen van wangedrag bij gamemakers zijn dan ook al lang geen verrassing meer. Sinds de exposé van gamesite Kotaku over de giftige werkcultuur bij Riot Games in 2018 lekken er jaarlijks nieuwe verhalen uit van seksueel misbruik en discriminatie. Zo bleken er afgelopen jaar institutionele wanpraktijken plaats te vinden bij de Franse gamereus Ubisoft. Volgens betrokkenen werden wanpraktijken jarenlang in de doofpot gestopt door de afdeling HR, terwijl leidinggevenden alle ruimte kregen om misbruik te maken van hun positie. Ook daar werden topmannen geofferd - en ook daar, betogen betrokkenen, wordt er nog steeds niet genoeg gedaan om de werkcultuur te verbeteren.

De gamewereld kijkt daarom met veel belangstelling naar deze zaak. De staat Californië heeft een kans om een precedent te zetten voor de hele industrie. Lukt het?