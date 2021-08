Dertig doden bij gewapende aanvallen in Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso zijn woensdag bij meerdere aanvallen door een gewapende militie dertig mensen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters gaat het om elf burgers, vijftien militairen en vier leden van een door de overheid gesteunde burgermilitie. Aan de zijde van de aanvallers zouden tien slachtoffers zijn gevallen.

De groepering trok woensdagmiddag enkele dorpen bij de plaats Markoye binnen, vlakbij de grens met Niger. Later op de middag vielen zij de veiligheidstroepen aan die reageerden op de invallen, meldde het Burkinese ministerie van Defensie in een verklaring aan Reuters.

De aanval werd niet meteen opgeëist. De laatste jaren kwamen duizenden mensen in de Sahel-regio bij aanvallen van milities, veelal gelinkt aan Al-Qaida en Islamitische Staat. Begin juni kwamen in één weekend meer dan 130 burgers om bij gewapende aanvallen op twee dorpen, waarop president Roch Marc Christian Kaboré 72 uur van nationale rouw afkondigde. Dit was de dodelijkste aanslag in Burkina Faso sinds 2015.