De zomerhit, dat is een kat

Op Pinksterzondag, 22 mei, hoorden Jan-Luuk en Ghislaine iets piepen in hun tuin, iets vreemds – het was geen vogel, en na twee, drie uur piepte het nóg. Na een zoektocht met zaklamp haalde Ghislaine iets kleins en levends onder de heg vandaan, een soort „verregende muis”. „Ze had het in haar handen”, vertelt haar man Jan-Luuk aan de telefoon, „en vroeg: wat is dit voor ding? Dat is een jonge kat, zei ik.” Een héél jonge kat. Oogjes nog dicht, een week oud ongeveer. Ze namen het beestje mee naar binnen, gaven het water met een injectiespuitje zonder naald. Het dronk. Daarna gaven ze het water met een klein beetje suiker, zout en melk erdoor. En toen het katje de volgende ochtend nog leefde, noemden ze het Rambo.

Katten op Twitter Winston, Larry, Sid en Fern

Rambo is natuurlijk niet de eerste of enige populaire kat op Twitter. Andere veel gevolgde Twitterkatten zijn bijvoorbeeld Winston, bureaukat van de politie in Rijswijk, Larry the Cat, ‘chief mouser’ van Downing Street 10 in Londen, en Rolf, de campuskat van de Britse Warwick University. Maar af en toe raken twitteraars massaal extra vertederd door een feline-interest-succesverhaal. Bijvoorbeeld toen de Britse filmmaker Paris Zarcilla op 30 mei 2018 een poes onder zijn bed vond die niet van hem was en die daar net vier kittens had gekregen. „Herboren als #CatDad”, twitterde hij. En: „Alle plannen afgelast. Kruip onder het bed om de rest van de dag met mijn vier nieuwe kinderen door te brengen.” Niemand meldde zich die de moederpoes miste; Zarcilla heeft alle vijf de katten gehouden en twittert nog steeds over ze. Of neem de Amerikaanse illustrator Scott Benson, die eind juni 2020 twee onafscheidelijke kittens adopteerde, bobtail Fern en langhaar Sid. Tienduizenden volgers leefden mee toen Sid ziek werd, en toen er in augustus 2020, na vele weken van hoesten, hijgen, snotteren en niet kunnen mauwen een drie centimeter lange poliep uit de neus van het vier maanden oude diertje werd verwijderd. Het gaat nu goed met hem.

En ergens tussen die Pinksterzondag en Internationale Kattendag (8 augustus) is Rambo dé goednieuwszomerhit op Twitter geworden. Foto’s en filmpjes van de zwarte pluizebol met het witte kinnetje en de lange witte snorharen krijgen inmiddels standaard duizend, tweeduizend likes. Half mei, vóór Rambo, had Jan-Luuk Leutscher, rechtskundig adviseur in ruste, zo’n 1.400 volgers op Twitter, vertelt hij. Nu is hij de negenduizend gepasseerd.

Hoe dat komt? Rambo zelf is aandoenlijk, natuurlijk. Het contrast met zijn gespierde Hollywood-naamgenoot is heerlijk. En de liefde, toewijding en humor spatten van Jan-Luuks tweets af. Rambo’s rode lopertje! De schattige minischoolbordjes bij de kattenspullen! ‘Koud buffet’, bij de etensbakjes. ‘Toilet’, bij de kattenbak. ‘Te huur’, bij een doos, want Rambo is zogenaamd ondernemer. Rambo is een verademing op Twitter, dat weleens het open riool van de sociale media wordt genoemd vanwege de gretigheid waarmee mensen elkaar uitschelden. Nee, dan Jan-Luuk: die produceert nu al ruim twee maanden vrijwel louter lieve kittentweets. Logisch dat Rambo zoveel fans heeft.

Maar Jan-Luuk „had nooit gedacht dat het zo zou aanslaan”, zegt hij. Hij benadrukt dat hij verdere publiciteit niet gezocht heeft, „en ik ga er ook geen groot commercieel iets van maken”. Misschien dat hij nog wel een kinderboek over Rambo gaat schrijven, om kinderen liefde voor dieren bij te brengen; daar is hij over in gesprek. Verder praat hij nu alléén met NRC, en dát alleen „omdat een verhaal hierover mogelijk tot meer begrip en empathie voor hulpeloze dieren kan leiden”. Zelf beroemd worden? Nee dank u. Zijn vrouw en hij komen niet graag met hun gezicht in beeld („we zijn niet zo van de selfies”), zetten bewust niet hun hele huis op Twitter, en willen liever hun woonplaats niet in de krant.

Wel willen ze mensen een plezier doen met hun kattenfoto’s en -filmpjes. Jan-Luuk was „al het geneuzel over corona en politiek” op Twitter zat, vandaar. „Die hele strijd voor en tegen vaccinatie stond me zó tegen.” En hij herinnerde zich de enorme steun die hij van medetwitteraars ontving toen twee jaar geleden zijn ex-zwerfpoes Wiske overleed, en in maart zijn hondje Duplo. „Honderden reacties.” Vandaar dat hij de kleine Rambo meteen de eerste dag al op Twitter zette. Hij mist ‘Prins Duplo’ en ‘Madame Louise’ nog zeer. „Je hecht je aan je beestjes, hè? Voor ons zijn het vrienden voor het leven.” Het rode fleecedekentje waar Rambo vaak mee op de foto staat was de binnenkant van Duplo’s regenjasje.

Nu, met Rambo, heeft Twitter hen opnieuw geholpen. Want hoe weet je nou wat je moet doen, als je 140 gram aan trillend, om hulp piepend kitten in je tuin vindt? Jan-Luuk vroeg het Wendy van der Steen van de dierenopvang Amerongen, die hij alleen van Twitter kende. „Zij vangt ook nestjes kittens op.” Zij kwam met de tip om het diertje rehydratatievloeistof, ORS, te geven – zelfgemaakte, water met suiker en zout, want de winkels waren dicht. De volgende dag konden Jan-Luuk en Ghislaine dierenmelk kopen en vanaf toen was het twee, drie weken lang om de twee uur voedertijd. Dag en nacht, dus het was handig dat Jan-Luuk al met pensioen is.

En Rambo groeide! Steeds meer mensen volgden de flesjesmomenten, de weegmomenten op de keukenweegschaal, het slapen op het warmtekussen, het opengaan van de oogjes op 25 mei, de eerste brokjes op 13 juni, de geïmproviseerde ovenschaalkattenbak, de ongeruste gang naar de dierenarts toen Rambo even niet kon poepen, en diezelfde tocht later nog eens, vrolijker, toen hij gevaccineerd en gechipt moest worden. Het knuffelen, het spelen. Eind mei was nog onduidelijk of de bibberige kleine kater het zou redden; op 8 juli passeerde hij de magische grens van één kilo.

„En nu is Rambo een beetje van Twitter geworden”, zegt Jan-Luuk. „Ik krijg heel veel leuke reacties.” Lachend: „En ook heel veel goede raad. Soms heel dwingend. Heel af en toe zijn mensen ineens boos dat ik iets over hun kat niet heb geliket. Eén keer zei iemand ‘kutkat’, die heb ik geblokkeerd.” Kutkatten bestaan niet, vindt hij. Ghislaine: „Mijn man is een echt kattenmens. En Rambo is ook een heel bijzonder, heel erg lief beestje.” „Dat katje heeft gevochten voor zijn leven”, zegt Jan-Luuk ontroerd, „hij heeft gevochten om bij ons te komen, door ons te roepen.”

Nu zitten ze er wel de komende twintig jaar aan vast, hè? Jan-Luuk, uit de grond van zijn hart: „Nou, graag!”