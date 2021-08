De tweede carrière van Anouk Vetter begint met olympisch zilver

Als Anouk Vetter (28) woensdagavond op het grote scherm in het olympisch stadion van Tokio haar naam boven die van alle anderen ziet staan, schrikt ze. Ze kan alleen maar denken: „Oh nee. Fuck. Nu gaan jullie [de media] weer allemaal verwachtingen creëren. En ik moet morgen nog.”

Het was haar nog nooit gebeurd dat ze na de eerste dag van een grote zevenkamp aan de leiding stond. Haar tweede dag is de beste, met verspringen en vooral het speerwerpen. Ze gooit vaak ruim over de 50 meter. Als je haar zo ziet, verwacht je geen krachtmens. Er zijn atleten gespierder. Maar ze is beresterk en technisch zeer begaafd. En ze heeft het niet van een vreemde. Haar moeder Gerda Blokziel is tweevoudig Nederlands kampioen speerwerpen. Ronald Vetter, haar coach en vader, was kogelslingeraar.

De eerste dag is voor Vetter een kwestie van goed doorkomen. Voor elke meerkamp heeft ze zenuwen en zware benen. De wedstrijdspanning went nooit. Ze moet het meestal niet hebben van de 100 meter horden en het hoogspringen, maar die onderdelen gaan in Tokio juist goed, beter dan ooit tijdens een meerkamp. Na twee van de zeven spreekt ze van „een droomstart”. Om in de zin daarna alweer te nuanceren. „Het ging niet verkeerd. Ik heb gewoon geen verwachtingen. Dat werkt voor mij.”

Het waren diezelfde verwachtingen die haar twee jaar geleden tijdens de WK atletiek in Doha hadden doen besluiten om de afsluitende 800 meter niet te lopen en zich terug te trekken van het toernooi. Ze had zichzelf te lang te veel druk opgelegd en nu liep ze tegen haar eigen grenzen op. Een burn-out, kan je zeggen, maar zelf houdt ze niet van dat soort stickers. Als ze het interview dat ze toen gaf terugkijkt, schrikt ze van haar gezichtsuitdrukking. Ze kan zich van het gesprek en van de meerkamp nauwelijks nog iets herinneren.

Fysiek was ze prima in orde en op routine kwam ze nog een heel eind, maar mentaal was ze uitgeput. Ze voelde het eerder dat jaar al aankomen, maar wilde de WK toch doen. Achteraf had ze misschien beter moeten weten. Vetter zegt over zichzelf dat ze veel geeft aan mensen, energie die ze soms niet heeft. Je hoorde haar niet zo snel nee zeggen. Tot ze niet anders kon.

Atletiek was haar even niets meer waard, in oktober 2019. Terwijl plezier maken juist haar geheime wapen was. Ze moest aan zichzelf gaan denken. Ook al betekende stoppen dat ze haar A-status van NOC-NSF misschien zou verliezen, ze kon niet anders dan de stekker er een tijdje uittrekken. En daar heeft ze geen seconde spijt van gekregen.

Overbelasting

Anouk Vetter gold al vroeg als groot talent, maar raakte vaak geblesseerd. De meerkamp is het meest belastende onderdeel van de atletiek. Vrouwen moeten zeven en mannen tien onderdelen onderhouden, en liever nog verbeteren. Meerkampers zijn ook evenwichtskunstenaars; ze balanceren op het dunne randje tussen topprestaties en overbelasting. Ze brak door op haar 21ste, bij de beroemde meerkamp van Götzis in Oostenrijk. Vanaf dat moment dacht ze misschien met haar sport wel geld te kunnen gaan verdienen.

Anouk Vetter (midden) tijdens de 200 meter. Foto Phil Noble/Reuters

Vetter groeide op in Amsterdam maar woont al bijna tien jaar in Arnhem, voor de atletiek. Na Tokio zal ze terugverhuizen, dichterbij haar familie. Ze wil altijd meer, beter, sneller, is een perfectionist, zei ze vorig jaar in de olympische podcast van de NOS. Dat bracht haar ver in haar carrière, het maakte dat ze in 2016 Europees kampioen meerkamp werd, en een jaar later brons pakte bij de WK in Londen. Het hoort bij wie ze is, zorgde ervoor dat ze altijd oog bleef houden voor de kleinste details. „Maar ik wilde zo veel verbeteren dat ik de goede dingen niet meer zag”, zei ze in de podcast. „Ik legde mezelf zo veel druk op, dat er een grijze wolk om me heen kwam.” Het moest voortaan anders. Vandaar dat verwachtingsmanagement in Tokio.

Na het hordenlopen en het hoogspringen had ze bij het kogelstoten en de 200 meter wat meer moeten vechten voor een goed resultaat, zei ze. Je zag het aan de grimas op haar gezicht op het laatste rechte stuk. Maar zodra ze over de finish kwam en haar tijd zag, lachte ze breeduit. Een van de getalenteerdste atletes van Nederland genoot zichtbaar weer van haar sport.

Nooit eerder was ze onder de 24 seconden gebleven op het laatste onderdeel van dag één. Ze was aan de meerkamp van haar leven bezig en daarmee lag ze zelfs op koers voor olympisch goud. Maar van dat soort termen wilde ze zelf niets weten. „Het is leuk, ik ga goed. Maar de zevenkamp is twee dagen.”

Niet vooruitkijken

Atleten staan in Tokio om negen uur ’s ochtends al aan de start, om pas tegen elf uur ’s avonds het stadion weer te kunnen verlaten – als het meezit. Ze staan de hele dag op hun benen, zijn voortdurend in beweging. Trekken sprintjes, springen, gooien. En dan die zenuwen, die de een beter onder controle heeft dan de ander. Na het ochtendprogramma kunnen ze even naar het hotel om te eten en te rusten, maar echt kalmeren doen ze niet. Vetter liet zich woensdagavond heel even verleiden vooruit te kijken. Eigenlijk niet de bedoeling.

Ze dacht aan het verspringen, het eerste onderdeel op dag twee, als de spieren stram voelen bij het ontwaken. „Verspringen is altijd spannend. Als de concurrentie 6.60 meter springt en ik 6.20, dan is het gelijk klaar. Maar tot nu toe gaat elk onderdeel goed. Daar moet ik aan denken.”

Verwachtingen probeerde ze helemaal los te laten. „Ik heb ze dus eigenlijk niet. Ja, technische verwachtingen, de manier waarop ik mijn onderdelen moet uitvoeren. Als ik daarbij in de buurt kom, kan ik mezelf niets kwalijk nemen. Daarin ben ik wel veranderd. Ik denk niet meer aan het eindresultaat.” Mensen om haar heen hielpen haar daarbij, vrienden, familie, een sportpsycholoog. Die lieten haar inzien dat ze vooral zichzelf in de weg zat. Het mocht wat milder, het was gewoon een kwestie van haar best doen. „It is as simple as that. We zien wel wat er morgen gebeurt.” En weg liep ze, nee, ze rende ervandoor. Terug naar het olympisch dorp. Op de massagetafel, een ijsbad in. En de dag de dag laten.

Emma Oosterwegel en Anouk Vetter juichen na de finale 800 meter van de zevenkamp. Foto Olaf Kraak/ANP

Nadat ze twee jaar geleden bij de WK was uitgestapt en journalisten liet optekenen dat ze geen plezier meer in haar sport had, voelde ze eerst opluchting, maar eenmaal terug uit Doha stortte ze in. Ze boekte een reis naar Sri Lanka, om in haar eentje te gaan surfen. Het beviel geweldig. Ze maakte vrienden, ontmoette mensen die haar niet als atlete, maar als mens zagen. Ze vond het heerlijk om een wereld buiten de atletiek te ontdekken, na al die jaren van monomaan voor haar sport te hebben geleefd, van training naar wedstrijd en andersom. Al sinds ze klein was, stond ze met haar familie op de baan.

Turnen en ballet

Vetter had aan turnen en ballet gedaan, maar rolde ze toch in de atletiek. Mensen die haar kennen van haar tijd bij AAC in Amsterdam omschrijven haar als vrolijk en gedreven. Zelf zegt ze iemand te zijn die liever niet te veel aan de dag van morgen denkt. Achteraf denkt ze dat het goed is geweest dat ze zichzelf zo tegenkwam. Ze werd er een completer mens van, volwassener ook. Tegenwoordig zegt ze het gewoon als ze moe is en even geen zin heeft. Ze speelt niet langer een toneelstukje.

Die herboren atlete, bezig aan haar „tweede carrière”, begint donderdagochtend met een ongeldige poging bij het verspringen. Had ze voorheen misschien van in de rats gezeten, maar nu springt ze er gelijk 6,40 meter achteraan, en daarna nog zeven centimeter erbij. Deed ze ook nog nooit in een meerkamp. Op haar beste onderdeel, het speerwerpen, laat ze wat punten liggen, waardoor goud op de afsluitende 800 meter niet meer haalbaar is. Dat gaat naar de Belgische favoriet Nafissatou Thiam. Vetter pakt olympisch zilver, in een nationaal record van 6.689 punten.

Dat beseft ze na de 800 meter helemaal niet, terwijl ze zich met haar trainingsmaatje en winnares van het brons Emma Oosterwegel (23) in het rood-wit-blauw wikkelt en laat fotograferen. Een unieke prestatie namens Nederland.

Er komt veel los bij Vetter, als ze haar vader op de tribune ziet staan, en denkt aan waar ze vandaan is gekomen. Die Anouk zat er zo doorheen, ze kan zich er nu amper meer een voorstelling van maken. Ze frunnikt aan haar mondkapje, het hoofd gebogen, emotioneel leeg na twee lange dagen. Ze zegt „heel blij en heel trots” te zijn.

Dan geeft ze toe dat ze stiekem al op dag één dacht dat ze een medaille kon gaan winnen, maar dat expres niet zei. Zo bleef ze rustig. Ze was er zo dichtbij en wilde het niet meer uit handen geven. Nu keek ze op het grote scherm in het stadion en zag ze achter haar naam een zilveren medaille staan. Het eerste wat ze dacht: „Thank god.”