De series van week 31: Bloodlands, Cruel Summer en Hit & Run

Bloodlands

Aan het begin van deze politieserie verdwijnt de eigenaar van een transportbedrijf. De man blijkt een verleden bij het Iers Republikeins Leger (IRA) te hebben, waardoor de politie niet bepaald welkom is bij zijn familie. De Noord-Ierse inspecteur Tom Brannick (James Nesbitt) gaat op onderzoek uit en stuit op een verband met een zaak die twintig jaar eerder in de doofpot is gestopt. Het drama, dat eerder dit jaar werd uitgezonden op de BBC, is geproduceerd door Jed Mercurio, die eerder succes had met de series Bodyguard en Line of Duty.

Cruel Summer

Deze psychologische thriller speelt zich af gedurende drie verschillende zomers in een Texaans stadje in de jaren negentig. Nadat de populaire tiener Kate (Olivia Holt) is ontvoerd, wordt het onhandige buitenbeentje Jeanette (Chiara Aurelia) ineens enorm populair. Dit levert grote problemen op als Kate terugkeert en de waarheid boven water komt. Mede geproduceerd door Jessica Biel (The Sinner).

Hit & Run

Het leven van een gelukkig getrouwde man wordt overhoop gegooid wanneer zijn vrouw wordt doodgereden bij een mysterieus vluchtmisdrijf in Tel Aviv. Met hulp van een ex-vriendin ontdekt hij verborgen kanten van zijn vrouw en de geheimen die ze voor hem verborgen hield.

Netflix, 10 afleveringen.