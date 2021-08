De e-bike is razend populair bij fietsendieven

Voor het eerst sinds lange tijd was Leanda Verboom (37) uit Utrecht gaan borrelen met haar collega’s. „Normaal zet ik mijn e-bike dan met een ketting ergens aan vast, maar daar was geen plek voor. Dus ik heb hem in het fietsenrek gezet, ketting door het voorwiel en een gewoon slot door het achterwiel. Echt zo’n stalen ketting van twintig jaar oud. Dat ding is loodzwaar, dat leek me goed.”

Na anderhalf uur kwam ze terug van haar borrel en was de fiets nergens te bekennen. „Op klaarlichte dag, in een drukke straat waar mensen af en aan lopen naast een druk terras. Ik snap niet hoe ze dat gedaan hebben.”

Verboom is niet de enige die een e-bike mist. Het aantal aangiften van gestolen e-bikes is het eerste half jaar van 2021 met 32 procent toegenomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie die de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE) heeft gekregen. In het eerste half jaar van 2020 ging het om 7.260 gestolen elektrische fietsen, het afgelopen half jaar waren dat er 9.600. „Het gaat in een stijgende lijn omhoog”, ziet Guus Wesselink van SAFE, waarin vervoersorganisaties en verzekeraars zich verenigd hebben.

Dat meer e-bikes gestolen worden, kan te maken hebben met het verminderde aanbod, zegt Wesselink. Door de coronacrisis waren er leveringsproblemen. Fabrieken in Azië konden minder produceren door chipstekorten; producenten konden de vraag niet bijbenen. Daardoor waren zowel onderdelen als fietsen slecht leverbaar. „Als je dan per se een e-bike wilt, kun je die via een ander verkoopkanaal zien te krijgen. Ook het illegale.”

De fietsen worden volgens Wesselink soms in grote aantallen tegelijk gestolen. „Ze worden in Nederland verkocht, maar nog vaker gaan ze naar landen in Oost-Europa, zoals Polen. Laatst zijn er in Antwerpen honderd tegelijk aangetroffen. Ze verdwijnen alle kanten op.”

De diefstallen worden veelal door georganiseerde bendes gepleegd. De stichting is in gesprek met de politie om te kijken hoe daar het beste tegen opgetreden kan worden. Daarnaast zet SAFE in op preventie. „We willen de fietsbranche vragen om e-bikes minder diefstalgevoelig te maken. Dat kunnen ze doen door fietsen te voorzien van track and trace. Dan kan de fiets makkelijk teruggevonden worden en wordt het stelen minder aantrekkelijk.”

Bij de ANWB kunnen bezitters van fietsen sinds 2018 kiezen voor een verzekering met track and trace. De verzekerde krijgt dan een zender voor aan de fiets en kan via een app de fiets traceren. Zo’n 100.000 mensen hebben hun fiets op die manier laten verzekeren, zegt woordvoerder Klaas Kregel van het verzekeringsbedrijf van ANWB. Een op de honderd fietsen wordt gestolen, ziet hij. „We vinden van de tien fietsen vier of vijf terug.”

Als een fiets niet binnen twee dagen teruggevonden wordt, dan gaat het niet meer gebeuren, zegt hij. „De fiets is dan in een ondergrondse container gezet, de grens overgegaan of de zender is verwijderd.”

Voor de ANWB is met name de preventieve werking van track and trace belangrijk, zegt Kregel. „Het apparaat is zichtbaar en de fietsen hebben een sticker. Dat schrikt dieven af.”

SAFE vindt het belangrijk dat het gedrag van de bezitters van e-bikes ook aandacht krijgt, zegt Wesselink. Hij benadrukt dat het verstandig is de fiets op slot te zetten met twee goede sloten. En fietsen niet achterop een geparkeerde auto te laten staan terwijl je een terrasje pakt.

Ook bakfietsen vaker gestolen

De diefstal van gewone fietsen is drastisch gedaald, ziet Wesselink in de aangiftecijfers. In het eerste half jaar 38 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. In 2021 ging het tot en met juni om 12.138 aangiften.

De diefstal van bakfietsen is juist gestegen. Dit jaar zijn 412 aangiften binnengekomen bij de politie, een stijging van 21 procent vergeleken met vorig jaar. Hoeveel daarvan elektrisch zijn, houdt de politie niet bij.

Met enkele gemeenten is de stichting in gesprek om te kijken of boa’s vaker ingezet kunnen worden bij fietsendiefstal. Probleem is wel dat boa’s niet zomaar een woning of schuur binnen mogen als een fiets is gevonden door middel van track and trace.

Verboom had haar e-bike nog geen jaar toen hij werd gestolen. „Ik had er pas 600 kilometer mee gefietst en net een nieuw kinderzitje erop laten installeren.” Inmiddels heeft ze, ruim twee weken na de diefstal, een nieuwe fiets. „Ik was gelukkig verzekerd en heb veel mazzel gehad. De fietsen zijn bijna niet leverbaar, maar er was er nog eentje beschikbaar.”