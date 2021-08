Britse artiesten mogen zonder visum op korte tournee door EU

Britse artiesten mogen na de coronapandemie in 19 EU-landen zonder visum op tournee, zolang hun reis niet langer duurt dan drie maanden. Dat blijkt uit documenten die woensdag zijn gepubliceerd door de Britse regering. De overeenkomst geldt ook voor de roadcrew, onder wie geluidstechnici en tourmanagers, die met de entertainers mee naar het buitenland reizen. De maatregel gaat in zodra de coronamaatregelen zijn afgeschaft.

Door de Brexit werd een Europese tournee voor veel Britse artiesten logistiek en financieel gezien doorgaans een kleine nachtmerrie, omdat voor elk land afzonderlijk een visum geregeld moest worden. Britse muzikanten kunnen nu visumvrij op tournee door onder meer Nederland, België, Frankrijk en Duitsland en vijftien andere EU-landen reizen. De Britse regering zegt met nog meer EU-landen, waaronder Spanje en Portugal, in gesprek te zijn over een tijdelijk visumvrij verblijf voor artiesten.

Bekende popsterren als Ed Sheeran en Elton John hebben zich maandenlang ingezet om visumvrij reizen voor artiesten voor elkaar te krijgen. John zei daarover eerder dat de visumregels na de Brexit een bedreiging vormden voor „een generatie van talent”. In een opiniestuk in de Britse krant The Guardian schreef de wereldster dat hij zonder de ervaring die hij bij de Europese tournees aan het begin van zijn carrière opgedaan heeft nooit zo’n goede entertainer zou zijn geworden.

„We willen ervoor zorgen dat wanneer de Covid-19-beperkingen worden opgeheven, het touren kan worden hervat en dat onze toonaangevende creatieve en culturele artiesten op grote schaal kunnen blijven reizen, hun vak kunnen leren, hun publiek kunnen vergroten en het beste van de Britse creativiteit aan de wereld kunnen laten zien”, aldus de Britse regering.

De Britse artiestenvakbond Equity laat weten dat de deal een „late maar welkome eerste stap is, maar niet voldoende om te komen waar we moeten zijn.” De vakbond wil graag snel meer duidelijkheid over hoe de overeenkomst in de praktijk zal werken, met de juiste definities van „een korte tournee”. Ook staat in de huidige overeenkomst dat er per land slechts drie keer gestopt mag worden, wat voor een rondreizende artiest in een groot land als Duitsland volgens de bond „onvoldoende” is.