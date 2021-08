Bloederige performances en visionaire ontwerpen op vermakelijke expositie

In deze tijd van toenemende identiteitspolitieke gevoeligheid had een waarschuwingsbord niet misstaan bij de tentoonstelling Radical Austria. Everything is architecture. Want al in het begin van de expositie over de Oostenrijkse radicale architecten uit de jaren zestig en zeventig blijkt dat het Design Museum in Den Bosch nu vooral voor bezoekers van katholieken huize niet een safe space kan zijn.

Daar zijn nu op beeldschermen films te zien van performances van ‘Weense Aktionisten’ als Hermann Nitsch en de in 2013 overleden Otto Mühl, de griezelige sekteleider die in 1991 tot zeven jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen.

Van Nitsch wordt een video vertoond van zijn Orgien Mysterien Theater, heftige, freudiaanse versies van de rooms-katholieke Heilige Mis waarbij de gelovigen het lichaam van Christus eten en de priester het bloed van de verlosser drinkt. Tijdens zijn mysterieus-orgastische performances goot de in een priestergewaad gehulde, lang bebaarde Nitsch vele liters bloed uit over de naakte lichamen van zijn secondanten en smodderde hij dierlijke harten, darmen, hersens, stukken vlees en opengesneden vissen.

Het werk van de Weense Aktionisten was omstreeks 1970 verwant met dat van Oostenrijkse avant-gardistische architecten als het duo van Coop Himmelb(l)au en het collectief Haus-Rucker-Co. Sleutelfiguur op Radical Austria is Hans Hollein, wiens Joseph-Beuys-achtige mantra ‘Alles ist Architektur’ de passende ondertitel van de caleidoscopische en hoogst vermakelijke tentoonstelling is geworden.

Cybernetisch

De Oostenrijkse avant-gardisten hielden zich immers met praktisch alles bezig, zo blijkt in het Design Museum. Niet alleen ontwierpen ze meubels, winkelinterieurs, behuizingen voor de moderne wereldburger en cybernetische, zwevende steden, maar ook leverden ze met films en performances kritiek op het post-nazistische Oostenrijk. Ook verkenden ze het duistere, rituele verleden én de toekomst van de architectuur in een wereld die toen ook al steeds meer werd beheerst door techniek en machines.

Mind Expander II, Haus Rucker-Co, 1969. Foto mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, geleend van de Artothek des Bundes

Lang niet altijd lopen avant-gardes op de tijd vooruit. Vaak blijkt vijftig jaar later dat hun werk juist tijdgebonden was en dus achterhaald is. Ook de Oostenrijkse radikalinski’s zijn hier niet helemaal aan ontkomen: soms zijn hun films en ontwerpen gedateerd door een teveel aan hippie-achtige meligheid. Maar opvallend vaak blijkt hun werk werkelijk visionair.

Zo zijn er nu in het Design Museum enkele Sehmachines van Alfons Schilling te zien, op virtualrealitybrillen lijkende plastic helmen die de visuele waarneming van de drager extreem beperken. Ook staan er verschillende Mind Expanders, zoals de leden van Haus-Rucker-Co hun meubels en grote plastic ballonnen noemden, waarin één of twee personen kunnen zitten om van geestverruimende middelen en muziek te genieten.

Het is alsof de Oostenrijkers al omstreeks 1970 voorzagen dat de voortschrijdende technologisering van de wereld er over vijftig jaar toe zou leiden dat iedereen in zijn eigen bubbel zit, met tegelijkertijd een overvloed én gebrek aan informatie.

Architectuurestablishment.

Jammer genoeg gaat Radical Austria uit als een nachtkaars. Het werk van de Oostenrijkse avant-gardisten na de wilde jaren omstreeks 1970 krijgt nauwelijks aandacht, hoewel ze toen opvallend vaak een mooie carrière maakten en wisten door te dringen tot het internationale architectuurestablishment.

Omslag van het magazine ‘Bau’, 4/1968. Model met ‘Austrian Glasses‘. Austriennale - Oostenrijk op de 14e Triennale di Milano, 1968. Foto Privé archief Hollein

Zo bouwde Hollein begin jaren tachtig al het Museum Abteiberg in Mönchengladbach, een van de eerste ‘iconische’ musea die de afgelopen veertig jaar overal in de wereld zijn gebouwd. En de twee architecten van Coop Himmelb(l)au werden in de jaren negentig pioniers van het deconstructivisme, de laatste internationale avant-garde in de architectuur.

Maar hoewel de hemelbouwers gevierde architecten werden die onder meer het schots en scheve dak van het Groninger Museum uit 1994 ontwierpen, bleven ze subversief. Toen ze tien jaar geleden het nieuwe hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt mochten bouwen, gaven ze dit de vorm van twee scheve, wankele torens, alsof de Europese instelling die voor economische stabiliteit moet zorgen op omvallen staat.

Architectuur/ Design Radical Austria: Everything is Architecture. T/m 3 oktober 2021 in Design Museum, Den Bosch. ●●●●●