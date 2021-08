Alle beschavingen beginnen met geweld

Op 28 juli overleed de Italiaanse schrijver en uitgever Roberto Calasso. Hij was de grote man achter uitgeverij Adelphi, waar zo ongeveer alle grote Europese klassieke schrijvers zijn verschenen, van Kafka tot Mandelstam, van Kundera tot Wittgenstein. De boeken van Adelphi herken je zo: ze hebben alle dezelfde mooie, simpele vormgeving en verschillen hoogstens in pastelkleur van elkaar.

In 2006 heb ik Calasso ontmoet, op een Nexus conferentie in Amsterdam. Hij was voorkomend en vriendelijk, zoals veel Italiaanse intellectuelen, maar ook afstandelijk, alsof hij in andere sferen verkeerde. Ik durfde hem toen niet te zeggen dat zijn internationale bestseller De bruiloft van Cadmus en Harmonia (1988), die over de moeizame verhouding tussen de goden en de mensen gaat, een van de weinige boeken was die ik zo moeilijk vond dat ik er hele delen van had overgeslagen, eenvoudigweg omdat ik er niet veel van begreep. Later zou ik in een interview lezen dat dit ook de bedoeling was. Hij wilde zijn lezers desoriënteren om hen ontvankelijker te maken voor de wereld van de goden.

Wat ik van zijn magnum opus wel leerde was dat alle beschavingen met geweld beginnen. Zo schrijft hij dat de jacht aan de basis van alles staat, zie de ontvoering van Europa door een als stier vermomde Zeus.

Ook in zijn K. (2002), dat je kunt lezen als een talmoedistische analyse van het werk van Franz Kafka, spelen mythes en symbolen een allesbepalende rol. Het knappe aan Calasso is nu dat hij laat zien hoe gevaarlijk die nog altijd kunnen zijn.

Verkrachting, ontvoering, moord, afpersing en onschuldige veroordeling zijn vaste thema’s in Calasso’s boeken. Je leest het uitvergroot in K., dat grotendeels gaat over het vonnis van Joseph K., de bij voorbaat schuldige hoofdpersoon uit Het proces, en de uitverkiezing van K., de van zijn voornaam beroofde, onschuldige landmeter uit Het slot. Hun wereld is die van de Verlichting, waarin God geen rol meer speelt en mythen schaars zijn. Willekeur en macht zijn ervoor in de plaats gekomen. Kafka ziet dat al in de kleinste intermenselijke verhouding: het gezin, dat hij als een totalitaire ministaat beschouwt. Lees zijn Brief aan mijn vader.

Zelf kwam de in 1941 geboren Calasso uit een gezin van vrijzinnige intellectuelen. Zijn moeder was als literatuurhistorica gespecialiseerd in Hölderlin, die ook figureert in De bruiloft van Cadmus en Harmonia. Zijn vader was hoogleraar rechtsgeschiedenis in Florence en werd als antifascist gearresteerd en ter dood veroordeeld. In 1941 wist hij te ontsnappen, waarna hij met zijn gezin onderdook. Zo belandde Calasso als kind ineens in het labyrint uit de boeken van Kafka, waarin hij geconfronteerd werd met het ‘wie niet voor ons is, is onze vijand en moet uit de weg geruimd worden’ van de dictatuur. Die ervaring heeft zijn sporen nagelaten in zijn boeken en zijn uitgeefbeleid. Niet voor niets hebben Oostenrijkse schrijvers van de ondergang als Arthur Schnitzler en Joseph Roth hun wereldwijde herontdekking eind jaren zeventig aan hem danken.

Het Oostenrijk van het fin de siècle en het interbellum was vervuld van de symbolische thematiek, die je in Calasso’s werk aantreft. Dat die thematiek ook onze huidige wereld nog altijd in hoge mate bepaalt, maakt zijn boeken, hoe ingewikkeld ook, tot kunstwerken die de literatuur overstijgen. Alleen daarom al verdient hij het om herdacht en gelezen te worden.