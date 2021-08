Amerika biedt inwoners van Hongkong tijdelijk onderdak

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een document ondertekend waarin staat dat inwoners van Hongkong die momenteel in de Verenigde Staten verblijven voor langere tijd onderdak kunnen krijgen. Volgens een verklaring van het Witte Huis maakt de ondertekening duidelijk dat Bidens regering aan de kant staat van de inwoners van Hongkong, die te maken hebben met de „voortdurende repressie” van China.

Persbureau Reuters meldt dat de regeling opgaat voor het grootste gedeelte van de Hongkongers die momenteel in de Verenigde Staten verblijven. Zij worden mogelijk bij thuiskomst in hun land gearresteerd vanwege hun politieke opvattingen. Wel zijn voor het verkrijgen van tijdelijk onderdak enkele voorwaarden van toepassing. Zo mogen zij niet eerder strafrechtelijk veroordeeld zijn. Het is de bedoeling dat zij met hun tijdelijke verblijfsstatus ook de mogelijkheid krijgen om in Amerika werk te vinden.

In het document schrijft Biden onder meer dat China het laatste jaar „de aanval” op de autonomie van Hongkong „heeft voortgezet”. Op die manier „ondermijnt” het land „de overgebleven democratische processen en instituties en wordt de academische- en de persvrijheid ingeperkt.” Verder zegt Biden „niet in te binden” in zijn steun voor de Hongkongse bevolking.