Achttien Leuvense studenten vervolgd voor sterfgeval door ontgroening

Het Belgische Openbaar Ministerie spant een rechtszaak aan tegen alle achttien leden van een Leuvense studentenclub vanwege de dood van een aspirant-lid als gevolg van een ontgroening. Dat heeft de raadkamer in Hasselt donderdag geoordeeld, zo melden Belgische media. Sanda Dia, een 20-jarige ingenieursstudent aan de Katholieke Universiteit Leuven, overleed in december 2018 na de ontgroening van studentenclub Reuzegom.

De achttien ‘Reuzegommers’ die aanwezig waren bij de ontgroening moeten zich waarschijnlijk vanaf het voorjaar van 2022 verantwoorden voor de strafrechter. Zij worden onder meer verdacht van onopzettelijk doden, opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en mensonterende behandeling. De vervolgde studenten hangt tot tien jaar cel boven het hoofd. De twee andere aspirant-leden waarmee Dia de ontgroening liep, worden niet vervolgd. Het Belgische OM ziet hen als slachtoffers.

Lees ook: Hoe zijn ontgroening student Sanda Dia fataal werd

Levende aal

Op de eerste dag van de tweedaagse ontgroening moesten de drie aspirant-leden onder meer veel alcohol drinken om zo „comateus” te worden, zo bleek uit politieverklaringen in handen van Belgische media. De tweede dag werden de drie geacht een put graven die werd gevuld met ijswater. Dia stond uren in het gat. Op het moment dat hij volgens berichten uit de Reuzegom-WhatsAppgroep „al rijp voor de vuilbak” was, moest hij nog de kop afbijten van een levende aal, een levende goudvis inslikken en visolie drinken tot hij deze weer uit zou braken.

Pas een uur nadat in de betreffende WhatsAppgroep een foto van een uitgetelde Dia werd gedeeld, brachten Reuzegommers hem naar het ziekenhuis. Eenmaal daar stelden artsen vast dat Dia zwaar uitgedroogd was en een extreem hoog zoutgehalte in zijn lichaam had. Ook was zijn lichaamstemperatuur tot 27 graden Celsius gedaald. Dia belandde in een coma en overleed twee dagen later. De twee andere aspirant-leden waarmee hij de ontgroening begon, raakten gewond maar overleefden het ritueel wel.