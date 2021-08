Wit-Russische sprinter Timanovskaja op vliegtuig naar Oostenrijk

De Wit-Russische sprinter Kristina Timanovskaja is woensdagochtend vertrokken op een vliegtuig naar Wenen vanuit Tokio. Dat meldt persbureau Reuters.

Wat haar uiteindelijke bestemming zal zijn, is niet bekendgemaakt. De sporter kreeg eerder deze week bij de Poolse ambassade een visum op humanitaire gronden en de verwachting was dat ze naar Polen zou vliegen. Waarom gekozen is voor de route via of naar Oostenrijk is niet bekend, maar volgens Reuters hebben veiligheidsoverwegingen er iets mee te maken. Het vliegtuig landt naar verwachting om 16.05 uur.

Lees ook: President Loekasjenko woedend over Wit-Russische ‘Instagram-diva’

De 24-jarige atleet zou op de Olympische Spelen deelnemen aan drie onderdelen maar werd uit het team gezet nadat ze op sociale media kritiek had geuit op de coaches. Ze zei tegen haar wil ingeschreven te zijn voor de 4×400 meter estafette, terwijl ze daarvoor niet getraind had. Hierop werd ze gedwongen vervoerd naar het vliegveld, om terug naar Minsk te gaan. Aldaar zocht ze contact met de Japanse politie en het Internationaal Olympisch Comité.

Wit-Rusland ontkent dat de kritische houding van Timanovskaja iets te maken heeft gehad met het staken van haar Olympische deelname en de plotselinge terugreis. Het zou volgens de autoriteiten gaan om een doktersadvies.