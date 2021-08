Weer twee agenten die Capitool beschermden plegen zelfmoord

Twee politieagenten die op 6 januari dit jaar het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington verdedigden tegen een stormloop van aanhangers van oud-president Trump, hebben vorige maand zelfmoord gepleegd. Dat heeft een woordvoerder van de politie van Washington dinsdag bekendgemaakt.

Daarmee lijkt de tol van de bestorming van het Capitool verder op te lopen. Beide agenten waren op 6 januari betrokken bij de verdediging van het gebouw waar zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zijn gehuisvest. Daarbij kwamen op diezelfde dag vier mensen om het leven: een aanvaller werd neergeschoten door een politieman en drie demonstranten stierven door hartaanvallen en een overdosis. Met de dood van de laatste twee agenten zijn in totaal vijf politiemensen om het leven gekomen die ter plekke de massa probeerden te keren. Eén stierf de dag erna aan een beroerte. Twee beroofden zichzelf binnen een maand van het leven. Hun namen werden in een Senaatsrapport opgenomen als slachtoffers van de gewelddadige bestorming door Trump-aanhangers, die wilden voorkomen dat Joe Biden president werd.

Onder de voet gelopen

Van de meest recente doden, een agent van 26 en een van 43 jaar oud, staat niet vast of hun dood is gerelateerd aan de gebeurtenissen van 6 januari. Tijdens de parlementaire verhoren over de aanval op het Capitool getuigden verscheidene agenten vorige maand over „de trauma’s die wij hebben doorstaan”. Enkele honderden agenten probeerden duizenden mensen tegen te houden die opmarcheerden naar het Capitool na een toespraak van Donald Trump bij het Witte Huis. Ze werden volkomen onder de voet gelopen. Het ministerie van Defensie weigerde urenlang reservisten van de Nationale Garde in te zetten.

Een van de agenten die zichzelf in januari het leven benam, was bij de aanval met een metalen staaf op het hoofd geslagen. Zijn vrouw vertelde aan The New York Times dat hij die ochtend naar zijn werk was gegaan „als de Jeff die ik kende” en dat hij thuiskwam „als een compleet ander persoon”. Volgens haar was hij in een diepe depressie terechtgekomen.

De twee agenten die in januari zelfmoord pleegden, waren in de dagen na de rellen weer opgeroepen voor diensten. De ene doodde zichzelf nadat hij drie dagen lange diensten had gedraaid, de andere op de dag dat hij was opgeroepen om weer aan het werk te gaan.

Tijdens de verhoren van de commissie in het Huis van Afgevaardigden drukte agent Harry Dunn zijn collega’s op het hart dat zij psychologische hulp moeten zoeken. „Meer dan een half jaar na dato worstel ik nog altijd met 6 januari.” Hij heeft bijstand gekregen via zijn werk en zelf nog apart hulp ingeschakeld.

Politieke verdeeldheid

Vorige maand begon de parlementaire commissie haar onderzoek naar de bestorming van het Capitool. De samenstelling van de commissie getuigt van de politieke verdeeldheid over de gebeurtenissen op 6 januari. Er zitten alleen Democraten en twee door de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, benoemde Republikeinen in. De overige Republikeinen en de partijleiding wilden niet meedoen aan het onderzoek. In eerste instantie wilden zij dat de commissie zowel de bestorming van het Amerikaanse parlement als enkele stadsrelletjes naar aanleiding van de dood van George Floyd in de zomer van 2020 zou onderzoeken. Later vaardigde de partijleiding onder meer een volksvertegenwoordiger af die mogelijk zou moeten getuigen voor de commissie omdat hij op de bewuste dag direct contact heeft gehad met president Trump. Dat hij tegelijkertijd lid én getuige van de commissie zou zijn, ging de Democraten te ver.

De Republikeinen hebben een grote draai gemaakt ten aanzien van de bestorming van het Capitool. In eerste instantie waren de leiders van de partij duidelijk in hun veroordeling van de aanval en spraken zij openlijk over de verantwoordelijkheid van oud-president Trump, die altijd is blijven beweren dat hij en niet Joe Biden de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen. Maar inmiddels schilderen Republikeinen degenen die het Capitool binnendrongen, af als „toeristen op een rondleiding” en spreken zij Trump niet langer aan op zijn rol.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.