Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Reisorganisatie Sunweb kan niet worden gedwongen branchegenoot Corendon alsnog over te nemen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

De twee partijen sloten in 2019 een koopovereenkomst voor 146 miljoen euro, maar in november 2020 trok Sunweb zich terug omdat Corendon niet aan alle voorwaarden zou hebben voldaan. Corendon wil dat de overname wel doorgaat. Het verloor een kort geding en ging in hoger beroep.

Volgens Sunweb kon Corendon niet garanderen dat voor luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines na de overname geen nieuwe exploitatievergunning aangevraagd hoefde te worden, zoals in het koopcontract was afgesproken. Een nieuwe aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou extra kosten met zich meebrengen. De rechter volgde Sunweb in deze argumentatie, omdat Corendon geen schriftelijke bevestiging van de ILT kon overleggen.

Coronacrisis in reiswereld

Bezit is zorg, in tijden van corona. Zeker als dat bezit niet vliegt. Maar als de crisis voorbij is en mensen weer op vakantie willen, dan moet je als koper zeker zijn dat je weer de lucht in mag. Daartoe heeft een luchtvaartmaatschappij de toestemming nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen Rijksluchtvaartdienst). Corendon Dutch Airlines heeft zo’n Air Operator Certificate (AOC). Maar bij een fusie of overname kan de ILT besluiten het nieuwe vliegbedrijf door te lichten: klopt het businessplan, is het bedrijf nog Europees (wat van belang is om landingsrechten)?

In december vorig jaar stelde de kortgedingenrechter nog dat het wel degelijk aannemelijk was dat de ILT deze vergunning zou handhaven. Toch wees de rechter het verzoek van Corendon af, volgens haar omdat de gevolgen van een gedwongen overname voor de „continuïteit” van het fusiebedrijf „niet te overzien” zouden zijn. Dat had alles te maken met de moeilijke financiële omstandigheden in de reiswereld, die hard is getroffen door de coronacrisis.

Schaalvergroting en kapitaalkracht zijn essentieel, betoogde Corendon-topman Steven van der Heijden steeds.

Het verkrijgen van het AOC was een van de opschortende voorwaarden. Zonder certificaat geen overname. „En zonder AOC geen financiering van de overname”, aldus Sunweb.

Europees vakantiebedrijf

Samen zouden de twee een Europees vakantiebedrijf worden met een omzet van meer dan 1 miljard euro. Een grote concurrent bovendien voor marktleider TUI Group. En voor tech-giganten als Booking.com en Expedia, die nu nog alleen losse hotels en vluchten aanbieden maar op termijn ook actief worden in pakketreizen. Dat is de kernactiviteit van Sunweb (nummer-1 in skivakanties) en Corendon (specialist in zon en zee). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldde eind oktober geen bezwaar te zien. Het fusiebedrijf zou een marktaandeel van 40 tot 50 procent krijgen in pakketreizen; TUI heeft 30 tot 40 procent. Maar op de markt van losse reisonderdelen hebben Sunweb en Corendon een veel kleiner aandeel.